Стрижка боб-медуза стала мегапопулярной после фотосессии Николь Кидман

Прическа обязана своим названием сходству с обитателем морских глубин.

Нашумевшая фотосессия оскароносной австралийской актрисы Николь Кидман для Perfect Magazine явила миру один из последних бьюти-трендов – прическу под названием "боб-медуза", который в последнее время приобрел очень большую популярность и буквально стал вирусным в соцсетях.

Своим названием эта стрижка обязана сходству с морским существом: верхний слой волос формируется в короткий боб, а нижний остается длинным.

В TikTok появилось уже много видео с хештегом #jellyfish hair (волосы медузы). Примечательно, что подобная прическа позможна только на длинные волосы, поскольку на коротких не удастся сформировать такой перепад уровней и добиться желаемого эффекта.

Напомним, 55-летняя Кидман позировала, демонстрируя поклонникам свою фигуру, накачанные бицепсы и представ перед объективом в парике рыжего цвета с короткой стрижкой спереди и длинными прядями сзади. Однако не всем пользователям подобный образ актрисы пришелся по вкусу.

Фото: Nicole Kidman/Instagram

"Новая стрижка медузы. Мне это нравится, это довольно круто, но я определенно видел это на ком-то раньше, и этим человеком была Кэрол Брэди", "Вот так выглядят люди, когда делают себе наращивание волос", "Я делала эту стрижку для одной дамы, когда училась в парикмахерской в ​​2006 году. Она всегда называла это "два слоя", и я ненавидела это", "Представьте, что будет, когда они отрастут", – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о стрижке бохо-боб, которая стала очень популярна этим летом. Среди знаменитостей ее поклонницей является Виктория Бекхэм. И боб уже более ста лет не сдает позиций.

Бохо-боб – идеальная стрижка для лета с присущей ей небрежностью и очарованием. Суть в том, что классический боб лишают его фирменной графичности, а прядям добавляют динамики, создавая иллюзию, что волосы уже отросли.