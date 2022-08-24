Стрижка боб-медуза стала мегапопулярною після фотосесії Ніколь Кідман

Зачіска зобов'язана своєю назвою схожості з мешканцем морських глибин.

Фотосесія оскароносної австралійської акторки Ніколь Кідман для Perfect Magazine, яка здійняла шум, явила світові один із останніх б'юті-трендів — зачіску під назвою боб-медуза, яка останнім часом набула дуже великої популярності й буквально став вірусним у соцмережах.

Своєю назвою ця стрижка зобов'язана подібності до морської істоти: верхній шар волосся формується в короткий боб, а нижній залишається довгим.

У TikTok з'явилося багато відео з хештегом #jellyfish hair (волосся медузи). Примітно, що подібна зачіска можлива лише на довге волосся, оскільки на короткому не вдасться сформувати такий перепад рівнів і досягти бажаного ефекту.

Нагадаємо, 55-річна Кідман позувала, демонструючи шанувальникам свою фігуру, накачані біцепси та поставши перед об'єктивом у перуці рудого кольору з короткою стрижкою спереду та довгими пасмами позаду. Однак не всім користувачам подібний образ акторки припав до смаку.

Фото: Nicole Kidman/Instagram

"Нова стрижка медузи. Мені це подобається, це досить круто, але я виразно бачив це на комусь раніше, і цією людиною була Керол Бреді", "Ось такий вигляд мають люди, коли роблять собі нарощування волосся", "Я робила цю стрижку для однієї дами, коли навчалася в перукарні у 2006 році, вона завжди називала це "два шари", і я ненавиділа це", "Уявіть, що буде, коли вони відростуть", — пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про стрижку бохо-боб, яка стала дуже популярна цього літа. Серед знаменитостей її шанувальницею є Вікторія Бекхем. І боб уже понад сто років не здає позицій.

Бохо-боб — ідеальна стрижка для літа з властивою їй недбалістю й чарівністю. Суть у тому, що класичний боб вони позбавляють фірмової графічності, а пасмам додають динаміки, створюючи ілюзію, що волосся вже відросло.