Сонні очі: новий б'юті-тренд набирає обертів у соцмережах (фото, відео)

"Сонні очі" прийшли на зміну "очам сирени" й "очам лані".

Погляд людини, яка ніби щойно прокинулася або не виспалася, — це новий модний тренд, який стрімко набирає популярність у TikTok і Instagram, а також випробуваний такими знаменитостями як Біллі Айліш, Белла Торн та іншими. У мережі навіть з'явився хештег #sleepyeyes, який уже набрав 118,2 мільйона переглядів.

"Сонні очі" в поєднанні з чистим обличчям дають ефект гранж-глему, за що сподобалися молодому поколінню. Цей тренд прийшов на зміну "очам сирени" та "очам лані", що заполонили соцмережі раніше.

Для створення ефекту очей сирени використовуються темні та нейтральні тіні, щоб візуально подовжити очі. Візажисти змінюють кут нахилу очей, щоб погляд був м'який, але сексуальний. Що стосується очей лані, то все навпаки: роблячи очі менш витягнутими й округлішими, точку хайлайтера наносять у внутрішній куточок і зафарбовують слизову нижньої повіки кремовим олівцем.

Як правильно зробити макіяж "сонні очі":

Нанесіть трохи темних тіней на зовнішній куточок ока та складку повіки;

Із відкритими очима використовуйте гелеву підводку або олівець, щоб провести лінію від зовнішнього куточка ока назовні;

З'єднайте лінію з верхньою та нижньою лінією вій, щоб отримати пряму, але гладку чорну стрілку;

Використовуйте підводку, щоб пройтися по нижній повіці як мінімум до ¾ слизової;

Розтушуйте підводку для нижніх вій, використовуючи маленький пензлик і темні тіні для повік, щоб досягти розмитого димчастого ефекту під очима;

Нанесіть туш або накладні вії для ефектнішого результату як на верхніх, так і на нижніх віях.

Нагадаємо, в мережі набирає популярності стрижка "боб-медуза", яка складається з двох рівнів: короткого верхнього та довгого нижнього.