Серена Уильямс поделилась неожиданным семейным фото с участием Меган Маркл

Звезда тенниса поддержала супругу принца Гарри в ее новом подкасте.

Серена Уильямс и Меган Маркл хорошие подруги. На днях супруга принца Гарри запустила свой подкаст, а ее первым гостем стала звезда тенниса. Вскоре после почти часового эпизода Серена поделилась ссылкой на запись у себя в Instagram, а позже в тот же день опубликовала фотографию, на которой она и ее дочь Алексис Олимпия позируют рядом с герцогиней Сассекской. Таким образом знаменитость помогла подруге раскрутить ее новый подкаст. Об этом пишет издание Hellomagazine.

"Мне нравилось говорить о стольких важных темах с моей дорогой подругой Меган, которая была ее первым гостем на #archetypes для @spotify! Он уже вышел, и его стоит послушать, особенно если вы амбициозны", — подписала Серена черно-белое фото.

Как пишет издание, особенная фотография была сделана в 2019 года на Открытом чемпионата США по теннису. В то время Меган Маркл и принц Гарри еще жили в Лондоне, и герцогиня Сассекская специально прилетела в Нью-Йорк, чтобы поддержать свою хорошую подругу, которая играла против канадки Бьянки Андрееску.

На снимке Меган Маркл позировала в джинсовом платье-рубашке J.Crew и сером блейзере-свитере американского бренда.

Публикацию на странице Серены мгновенно оценили миллионы подписчиков. Один из поклонников теннисистки написал, что она "отличная подруга".

А другой отметил, что выход подкаста Меган Маркл с Сереной Уилльямс — отличная новость.

"Я люблю вас обоих и восхищаюсь вами", — написал подписчик.

Еще один поклонник Серены отметил, что их беседа с Меган была потрясающей.

"Это был хороший разговор с двумя красивыми женщинами. Я только что закончил слушать подкаст. Это было потрясающе! Мне понравились вопросы и ваши ответы", — написали фанаты.

Напомним, эпизод подкаста Меган Маркл с Сереной Уильямс называлась "Неправильное представление об амбициях с Сереной Уильямс". Согласно описанию, знаменитости говорили о двойных стандартах, с которыми сталкиваются женщины, когда их называют "амбициозными", и о волновых эффектах, которые это оказывает на другие аспекты их жизни.

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