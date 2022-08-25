Серена Вільямс поділилася несподіваним сімейним фото за участю Меган Маркл

Зірка тенісу підтримала дружину принца Гаррі в її новому подкасті.

Серена Вільямс і Меган Маркл хороші подруги. Днями дружина принца Гаррі запустила свій подкаст, а її першої гостею стала зірка тенісу. Незабаром після майже годинного епізоду Серена поділилася посиланням на запис у себе в Instagram, а пізніше того ж дня опублікувала фотографію, на якій вона та її дочка Алексіс Олімпія позують поряд із герцогинею Сассекською. Так знаменитість допомогла подрузі розкрутити її новий подкаст. Про це пише видання Hellomagazine.

"Мені подобалося говорити про стільки важливих тем із моєю дорогою подругою Меган! Він уже вийшов, і його варто послухати, особливо якщо ви амбітні", — підписала Серена чорно-біле фото.

Як пише видання, особливу фотографію зробили у 2019 році на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. Тоді Меган Маркл і принц Гаррі ще жили в Лондоні, і герцогиня Сассекська спеціально прилетіла в Нью-Йорк, щоб підтримати свою гарну подругу, яка грала проти канадійки Б'янки Андрєску.

На знімку Меган Маркл позувала в джинсовій сукні-сорочці J.Crew і сірому блейзері-світері американського бренду.

Публікацію на сторінці Серени миттєво оцінили мільйони підписників. Один із шанувальників тенісистки написав, що вона "відмінна подруга".

А інший зазначив, що вихід подкасту Меган Маркл із Сереною Вільямс — чудова новина.

"Я люблю вас обох і захоплююсь вами", — написав підписник.

Ще один шанувальник Серени зазначив, що їхня розмова з Меган була приголомшливою.

"Це була хороша розмова з двома красивими жінками. Я щойно закінчив слухати подкаст. Це було приголомшливо! Мені сподобалися запитання та ваші відповіді", — написали фанати.

Нагадаємо, епізод подкасту Меган Маркл із Сереною Вільямс називався "Неправильне уявлення про амбіції із Сереною Вільямс". Згідно з описом, знаменитості говорили про подвійні стандарти, з якими стикаються жінки, коли їх називають "амбітними", та про хвильові ефекти, які це робить на інші аспекти їхнього життя.

Фокус раніше писав про те, що Меган Маркл і принц Гаррі взяли додому собаку, врятовану від дослідів.