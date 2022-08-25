В Дубае построят уникальный небоскреб-кольцо (фото)

Гигантское кольцеобразное здание будет окружать самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа

В Дубае планирую дополнить самый высокий и самый узнаваемый небоскреб в мире – грандиозный Бурдж-Халифа. Вокруг него построят гигантское кольцеобразное сооружение с квартирами, парками и собственным транспортом. Об этом пишет Arch Daily.

Проект разрабатывает дубайская архитектурная фирма ZNera Space. Они хотят создать новый тип современного символа города: "непрерывный мегаполис" вокруг Бурдж-Халифа.

[ + – ] Вокруг Бурдж-Халифа возведут уникальный небоскреб-кольцо Downtown Circle Фото: Arch Daily

Проект, получивший название Downtown Circle, предусматривает установку гигантской кольцеобразной конструкции длиной 550 метров вокруг самой высокой отдельно стоящей конструкции в мире.

Новое здание будет "исследовать, как в это критическое время в развитии страны архитекторы и градостроители могут отойти от предыдущих городских моделей изолированных небоскребов к более гуманной типологии, которая стремится подражать природе и создавать разнообразные общественные пространства".

Проект является ответом на непрерывный рост населения мира и изменение структуры городских центров, особенно в Дубае, где стремительный рост урбанизации привел к быстрому росту городов, характеризующемуся увеличением количества небоскребов. Но вместо того, чтобы расти ввысь, архитекторы хотят расположить новый кольцевой небоскреб вокруг уже существующего здания.

[ + – ] Вокруг Бурдж-Халифа возведут уникальный небоскреб-кольцо Downtown Circle Фото: Arch Daily

Диаметр сооружения составляет 3 км. Поскольку он окружает Бурдж-Халифа, то он обещает шикарные панорамные виды и чистый воздух.

Разместятся здесь культурные центры, офисы и жилые помещения.

Новое здание будет состоять из двух основных колец, связанных зеленой зоной – "скайпарком".

Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily

Здесь будут зоны для сбора дождевой воды и использования солнечной энергии. Конструкция будет удерживает углерод и фильтровать загрязняющие вещества из воздуха, а также обеспечивать производство продуктов питания из растущих здесь растений. По сути, это будет зеленый остров посреди пыльного мегаполиса.

В небоскребе-кольце будет даже собственный транспорт. Целый парк подвесных капсул будет перевозить пассажиров по кругу и на нижний ярус.

Эти гиперкапсулы могут двигаться со скоростью 100 километров в час и снимать 360-градусный обзор всего города с высоты 500 метров.

Напомним, в Саудовской Аравии планируют построить громадный горизонтальный небоскреб под названием "Зеркальная стена".