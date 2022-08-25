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Стиль жизни

В Дубае построят уникальный небоскреб-кольцо (фото)

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Фото: Arch Daily | Вокруг Бурдж-Халифа возведут уникальный небоскреб-кольцо Downtown Circle

Гигантское кольцеобразное здание будет окружать самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа

В Дубае планирую дополнить самый высокий и самый узнаваемый небоскреб в мире – грандиозный Бурдж-Халифа. Вокруг него построят гигантское кольцеобразное сооружение с квартирами, парками и собственным транспортом. Об этом пишет Arch Daily.

Проект разрабатывает дубайская архитектурная фирма ZNera Space. Они хотят создать новый тип современного символа города: "непрерывный мегаполис" вокруг Бурдж-Халифа.

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Вокруг Бурдж-Халифа возведут уникальный небоскреб-кольцо Downtown Circle
Фото: Arch Daily

Проект, получивший название Downtown Circle, предусматривает установку гигантской кольцеобразной конструкции длиной 550 метров вокруг самой высокой отдельно стоящей конструкции в мире.

Новое здание будет "исследовать, как в это критическое время в развитии страны архитекторы и градостроители могут отойти от предыдущих городских моделей изолированных небоскребов к более гуманной типологии, которая стремится подражать природе и создавать разнообразные общественные пространства".

Проект является ответом на непрерывный рост населения мира и изменение структуры городских центров, особенно в Дубае, где стремительный рост урбанизации привел к быстрому росту городов, характеризующемуся увеличением количества небоскребов. Но вместо того, чтобы расти ввысь, архитекторы хотят расположить новый кольцевой небоскреб вокруг уже существующего здания.

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Вокруг Бурдж-Халифа возведут уникальный небоскреб-кольцо Downtown Circle
Фото: Arch Daily

Диаметр сооружения составляет 3 км. Поскольку он окружает Бурдж-Халифа, то он обещает шикарные панорамные виды и чистый воздух.

Разместятся здесь культурные центры, офисы и жилые помещения.

Новое здание будет состоять из двух основных колец, связанных зеленой зоной – "скайпарком".

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Фото: Arch Daily
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Фото: Arch Daily
небоскреб кольцо, небоскреб, бурдж халифа, дубаи, кольцеобразное здание, уникальный небоскреб
Фото: Arch Daily
небоскреб кольцо, небоскреб, бурдж халифа, дубаи, кольцеобразное здание, уникальный небоскреб
Фото: Arch Daily
небоскреб кольцо, небоскреб, бурдж халифа, дубаи, кольцеобразное здание, уникальный небоскреб
Фото: Arch Daily
небоскреб кольцо, небоскреб, бурдж халифа, дубаи, кольцеобразное здание, уникальный небоскреб
Фото: Arch Daily
небоскреб кольцо, небоскреб, бурдж халифа, дубаи, кольцеобразное здание, уникальный небоскреб
Фото: Arch Daily
небоскреб кольцо, небоскреб, бурдж халифа, дубаи, кольцеобразное здание, уникальный небоскреб
Фото: Arch Daily
небоскреб кольцо, небоскреб, бурдж халифа, дубаи, кольцеобразное здание, уникальный небоскреб
небоскреб кольцо, небоскреб, бурдж халифа, дубаи, кольцеобразное здание, уникальный небоскреб
небоскреб кольцо, небоскреб, бурдж халифа, дубаи, кольцеобразное здание, уникальный небоскреб
небоскреб кольцо, небоскреб, бурдж халифа, дубаи, кольцеобразное здание, уникальный небоскреб
небоскреб кольцо, небоскреб, бурдж халифа, дубаи, кольцеобразное здание, уникальный небоскреб
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Здесь будут зоны для сбора дождевой воды и использования солнечной энергии. Конструкция будет удерживает углерод и фильтровать загрязняющие вещества из воздуха, а также обеспечивать производство продуктов питания из растущих здесь растений. По сути, это будет зеленый остров посреди пыльного мегаполиса.

В небоскребе-кольце будет даже собственный транспорт. Целый парк подвесных капсул будет перевозить пассажиров по кругу и на нижний ярус.

Эти гиперкапсулы могут двигаться со скоростью 100 километров в час и снимать 360-градусный обзор всего города с высоты 500 метров.

Напомним, в Саудовской Аравии планируют построить громадный горизонтальный небоскреб под названием "Зеркальная стена".