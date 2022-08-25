У Дубаї збудують унікальний хмарочос-кільце (фото)

Гігантська кільцеподібна будівля оточуватиме найвищий у світі хмарочос "Бурдж-Халіфа".

У Дубаї планують доповнити найвищий і найвідоміший хмарочос у світі — грандіозний "Бурдж-Халіфа". Навколо нього збудують гігантську кільцеподібну споруду з квартирами, парками та власним транспортом. Про це пише Arch Daily.

Проєкт розробляє дубайська архітектурна компанія ZNera Space. Вони хочуть створити новий тип сучасного символу міста: безперервний мегаполіс навколо "Бурдж-Халіфа".

[ + – ] Навколо "Бурдж-Халіфа" зведуть унікальний хмарочос-кільце Downtown Circle Фото: Arch Daily

Проєкт, що отримав назву Downtown Circle, передбачає встановлення гігантської кільцеподібної конструкції довжиною 550 метрів навколо найвищої конструкції у світі, яка стоїть окремо.

Нова будівля "досліджуватиме, як у цей критичний час у розвитку країни архітектори та містобудівники можуть відійти від попередніх міських моделей ізольованих хмарочосів до гуманнішої типології, яка прагне наслідувати природу та створювати різноманітні суспільні простори".

Проєкт є відповіддю на безперервне зростання населення світу та зміну структури міських центрів, особливо в Дубаї, де стрімке зростання урбанізації призвело до швидкого зростання міст, що характеризується збільшенням кількості хмарочосів. Але замість того, щоб рости вгору, архітектори хочуть розташувати новий кільцевий хмарочос навколо вже наявної будівлі.

[ + – ] Навколо "Бурдж-Халіфа" зведуть унікальний хмарочос-кільце Downtown Circle Фото: Arch Daily

Діаметр споруди складає 3 км. Оскільки він оточує "Бурдж-Халіфа", він обіцяє шикарні панорамні види й чисте повітря.

Розмістяться тут культурні центри, офіси та житлові приміщення.

Нова будівля складатиметься з двох основних кілець, пов'язаних зеленою зоною — "скайпарком".

Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily Фото: Arch Daily

Тут будуть зони для збирання дощової води та використання сонячної енергії. Конструкція утримуватиме вуглець і фільтруватиме забруднювальні речовини з повітря, а також забезпечуватиме виробництво продуктів харчування з рослин, що тут ростуть. По суті, це буде зелений острів посеред пильного мегаполісу.

У хмарочосі-кільці буде навіть власний транспорт. Цілий парк підвісних капсул перевозитиме пасажирів по колу та на нижній ярус.

Ці гіперкапсули можуть рухатися зі швидкістю 100 кілометрів на годину та знімати 360-градусний огляд всього міста з висоти 500 метрів.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії планують збудувати величезний горизонтальний хмарочос під назвою "Дзеркальна стіна".