У Дубаї збудують унікальний хмарочос-кільце (фото)
Гігантська кільцеподібна будівля оточуватиме найвищий у світі хмарочос "Бурдж-Халіфа".
У Дубаї планують доповнити найвищий і найвідоміший хмарочос у світі — грандіозний "Бурдж-Халіфа". Навколо нього збудують гігантську кільцеподібну споруду з квартирами, парками та власним транспортом. Про це пише Arch Daily.
Проєкт розробляє дубайська архітектурна компанія ZNera Space. Вони хочуть створити новий тип сучасного символу міста: безперервний мегаполіс навколо "Бурдж-Халіфа".
Проєкт, що отримав назву Downtown Circle, передбачає встановлення гігантської кільцеподібної конструкції довжиною 550 метрів навколо найвищої конструкції у світі, яка стоїть окремо.
Нова будівля "досліджуватиме, як у цей критичний час у розвитку країни архітектори та містобудівники можуть відійти від попередніх міських моделей ізольованих хмарочосів до гуманнішої типології, яка прагне наслідувати природу та створювати різноманітні суспільні простори".
Проєкт є відповіддю на безперервне зростання населення світу та зміну структури міських центрів, особливо в Дубаї, де стрімке зростання урбанізації призвело до швидкого зростання міст, що характеризується збільшенням кількості хмарочосів. Але замість того, щоб рости вгору, архітектори хочуть розташувати новий кільцевий хмарочос навколо вже наявної будівлі.
Діаметр споруди складає 3 км. Оскільки він оточує "Бурдж-Халіфа", він обіцяє шикарні панорамні види й чисте повітря.
Розмістяться тут культурні центри, офіси та житлові приміщення.
Нова будівля складатиметься з двох основних кілець, пов'язаних зеленою зоною — "скайпарком".
Тут будуть зони для збирання дощової води та використання сонячної енергії. Конструкція утримуватиме вуглець і фільтруватиме забруднювальні речовини з повітря, а також забезпечуватиме виробництво продуктів харчування з рослин, що тут ростуть. По суті, це буде зелений острів посеред пильного мегаполісу.
У хмарочосі-кільці буде навіть власний транспорт. Цілий парк підвісних капсул перевозитиме пасажирів по колу та на нижній ярус.
Ці гіперкапсули можуть рухатися зі швидкістю 100 кілометрів на годину та знімати 360-градусний огляд всього міста з висоти 500 метрів.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії планують збудувати величезний горизонтальний хмарочос під назвою "Дзеркальна стіна".