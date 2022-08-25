Стало известно, что может объединить детей Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Особенное школьное хобби может сблизить Джорджа, Шарлотту и Луи с их двоюродными братом и сестрой.

Кембриджи официально переезжают в коттедж Аделаида в поместье королевы Виндзор. С сентября их дети — девятилетний принц Джордж, семилетняя принцесса Шарлотта и четырехлетний принц Луи пойдут в новую школу Ламбрук недалеко от Бракнелла, где их ждут необычные занятия.

Как известно, помимо серьезных предметов, вроде латыни, математики и иностранных языков, дети будут изучать пчеловодство и проводить время, ухаживая за кроликами, цыплятами и свиньями. Именно эти необычные хобби могут сблизить наследников Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Marie Clairе.

Как известно, в прошлом году Меган Маркл поделилась фотографией, на которой ее маленький сын Арчи присматривал за цыплятами в их доме в Монтесито, штат Калифорния. На редком снимке тогда двухлетний малыш нес корзину с куриными яйца. Мальчик был в футболке с длинными рукавами, джинсах и резиновых резинках со свинкой Пеппой. Так что при новой встречи детям Кейт и Меган будет о чем поговорить.

В школе Ламбруке среди прочих хобби дети могут плавать в бассейне, а также посещать студию искусства и танцев.

Кейт Миддлтон и принц Уильям надеются, что переезд обеспечит их детям более "нормальную" жизнь. Ведь для них самое главное — это время, проведенное с семьей. Уильям знает, что такое, когда у родителей нет времени, чтобы полноценно посвящать его детям, а потому он готов сделать все, чтобы с его детьми не повторилось подобное.

В СМИ неоднократно писали, что Кембриджи очень любящие родители. Они почти каждый день сами отвозят и забирают своих детей из школы и стараются сделать все, чтобы максимально отгородить детей от назойливых папарацци.

Что касается общения наследников Кейт Миддлтон и принца Уильяма с их кузенами — трехлетним Арчи и малышкой Лилибет — пока это случается очень редко из-за большого расстояния и редких поездок их родителей в Англию.

Фокус ранее писал о том, что в начале сентября герцог и герцогиня Сассекские планируют прилететь в Великобританию, чтобы посетить несколько благотворительных организаций. Это будет их вторая поездка в Соединенное Королевство за последние несколько месяцев после долгого перерыва.