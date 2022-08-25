Стало відомо, що може об'єднати дітей Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Особливе шкільне хобі може зблизити Джорджа, Шарлотту та Луї з їхніми двоюрідними братом і сестрою.

Кембриджі офіційно переїжджають у котедж Аделаїда в маєтку королеви Віндзорі. З вересня їхні діти — дев'ятирічний принц Джордж, семирічна принцеса Шарлотта й чотирирічний принц Луї — підуть у нову школу Ламбрук недалеко від Бракнелла, де на них чекають незвичайні заняття.

Як відомо, окрім серйозних предметів, на кшталт латини, математики й іноземних мов, діти вивчатимуть бджільництво та проводитимуть час, доглядаючи кроликів, курчат і свиней. Саме ці незвичайні хобі можуть зблизити спадкоємців Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Marie Clairе.

Як відомо, минулого року Меган Маркл поділилася фотографією, на якій її маленький син Арчі доглядав курчат у їхньому будинку в Монтесіто, що в штаті Каліфорнія. На рідкісному знімку тоді дворічний малюк ніс кошик із курячими яйцями. Хлопчик був у футболці з довгими рукавами, джинсах і гумових чоботах зі свинкою Пеппою. Тож за нової зустрічі дітям Кейт і Меган буде про що поговорити.

У школі Ламбруку серед інших хобі діти можуть плавати в басейні, а також відвідувати студію мистецтва й танців.

Кейт Міддлтон і принц Вільям сподіваються, що переїзд забезпечить їхнім дітям "нормальне" життя. Адже для них найголовніше — це час, проведений із сім'єю. Вільям знає, що таке, коли батьки не мають часу, щоб повноцінно присвячувати його дітям, а тому він готовий зробити все, щоб з його дітьми не повторилося подібне.

У ЗМІ неодноразово писали, що Кембриджі — дуже люблячі батьки. Вони майже щодня самі відвозять і забирають своїх дітей зі школи та намагаються зробити все, щоб максимально відгородити дітей від настирливих папараці.

Що стосується спілкування спадкоємців Кейт Міддлтон і принца Вільяма з їхніми двоюрідними братами — трирічним Арчі та малюком Лілібет — поки це трапляється дуже рідко через велику відстань і рідкісні поїздки їхніх батьків у Англію.

Фокус раніше писав про те, що на початку вересня герцог і герцогиня Сассекські планують прилетіти у Великобританію, щоб відвідати кілька благодійних організацій. Це буде їхня друга подорож у Сполучене Королівство протягом останніх кількох місяців після довгої перерви.