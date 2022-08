Меган Маркл і принц Гаррі повернуться у Великобританію

Чи зустрінуться Гаррі та Меган з Її Величністю, поки невідомо.

На початку вересня герцоги Сассекські планують прилетіти у Великобританію, щоб відвідати кілька благодійних організацій. Цю інформацію вже підтвердили представники принца Гаррі та Меган Маркл, пише Hello.

Спочатку подружжя вирушить у Манчестер на Всесвітній саміт One Young World Summit. На цьому заході, запланованому на 5 вересня, вже заявлені молоді лідери з понад 190 країн. Поряд із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, мільярдером Річардом Бренсоном і кулінаром Джеймі Олівером Меган Маркл є радницею організації.

Потім Сассекси відвідають захід Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go в Німеччині, а 8 вересня повернуться у Великобританію на вручення нагород WellChild Awards.

Востаннє пара була на батьківщині принца Гаррі в червні, коли вони прилітали на урочистості з нагоди Платинового ювілею королеви разом із дітьми, де інші члени сім'ї трималися від них подалі. Наразі невідомо, чи візьмуть подружжя з собою Арчі та Лілібет.

Крім того, поки що немає інформації щодо того, чи зустрінеться Гаррі зі своєю бабусею. Зараз монарх перебуває на літніх канікулах у Балморалі. У Шотландію Її Величність вирушила ще минулого місяця.

Традиційно королева спочатку зупиняється в Craigowan Lodge, а потім переїжджає в Балморал після закриття замку для публіки 2 серпня. За традицією, вона залишиться в Шотландії до вересня або жовтня, перш ніж відновити свої королівські обов'язки.

Шотландія вважається одним із улюблених місць королеви. Вона та її покійний чоловік принц Філіп навіть провели частину свого медового місяця в мисливському будиночку Беркхолл, розташованому на території маєтку, у 1947 році.

Улітку її зазвичай відвідують її родичі, у тому числі герцоги Кембриджські, сім'я Вессексів і онучки — принцеси Беатріс і Євгенія.

Нагадаємо, нещодавно біля маєтку Сассексів у Монтесіто помітили гірського лева, який нишпорив у пошуках їжі.