Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Великобританию

Встретятся ли Гарри и Меган с Ее Величеством, пока неизвестно.

В начале сентября герцоги Сассекские планируют прилететь в Великобританию, чтобы посетить несколько благотворительных организаций. Эту информацию уже подтвердили представители принца Гарри и Меган Маркл, пишет Hello.

Сначала супруги отправятся в Манчестер на Всемирный саммит One Young World Summit. На этом мероприятии, запланированном на 5 сентября, уже заявлены молодые лидеры из более чем 190 стран. Наряду с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, миллиардером Ричардом Брэнсоном и кулинаром Джейми Оливером Меган Маркл является советником организации.

Затем Сассексы посетят мероприятие Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go в Германии, а 8 сентября вернутся в Великобританию на вручение наград WellChild Awards.

Последний раз пара была на родине принца Гарри в июне, когда они прилетали на торжества по случаю Платинового юбилея королевы вместе с детьми, где другие члены семьи держались от них подальше. На данный момент неизвестно, возьмут ли супруги с собой Арчи и Лилибет.

Кроме того, пока что нет информации и по поводу того, встретится ли Гарри со своей бабушкой. В настоящее время монарх находится на летних каникулах в Балморале. В Шотландию Ее Величество отправилась еще в прошлом месяце.

Традиционно королева сначала останавливается в Craigowan Lodge, а затем переезжает в Балморал после закрытия замка для публики 2 августа. По традиции она останется в Шотландии до сентября или октября, прежде чем возобновить свои королевские обязанности.

Шотландия считается одним из любимых мест королевы. Она и ее покойный муж принц Филипп даже провели часть своего медового месяца в охотничьем домике Беркхолл, расположенном на территории поместья, в 1947 году.

Летом ее обычно навещают ее родственники, в том числе герцоги Кембриджские, семья Уэссексов и внучки – принцессы Беатрис и Евгения.

Напомним, недавно возле особняка Сассексов в Монтесито заметили горного льва, который рыскал в поисках еды.