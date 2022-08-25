Эмму Уотсон заметили на свидании с новым парнем (фото)

Слухи о романтических отношениях знаменитости ходили с осени 2021.

32-летнюю британскую актрису и модель Эмму Уотсон заметили на свидании с ее новым бойфрендом. Об этом пишет The News.

Влюбленную пару папарацци "поймали" во время свидания в Венеции. Эмма Уотсон и Брэндон Грин посетили Fondazione Prada. Для августовского свидания звезда киносаги "Гарри Поттер" выбрала легкое красное летнее платье от Baxley. Ее волосы были собраны в пучок. А романтический аутфит дополнили шоколадная сумка и солнцезащитные очки.

Тем временем спутник голливудской знаменитости был одет в темно-синюю футболку и светлые свободные штаны.

О предполагаемом романе звезды "Гарри Поттера" и сыне скандального миллиардера слухи начали ходить еще в 2021 году. Однако официальных заявлений и выходов на публику пара так и не сделала. Отец бойфренда "Гермионы Грейнджер" — бывший владелец обанкротившейся компании Topshop Филипп Грин.

[ + – ] Эмма Уотсон на свидании с бойфрендом

Напомним, отличница Эмма Уотсон могла покинуть съемки "Гарри Поттера", а поттероманы знали бы совсем другую Гермиону Грейнджер.

Также Фокус писал о новом ярком рекламном кампейне Prada Beauty, которому позировала и который срежиссировала 32-летняя Эмма Уотсон.