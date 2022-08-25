Емму Вотсон помітили на побаченні з новим хлопцем (фото)

Чутки про романтичні стосунки знаменитості ходили з осені 2021.

32-річну британську акторку та модель Емму Вотсон помітили на побаченні з її новим бойфрендом. Про це пише The News.

Закохану пару папараці "зловили" під час побачення у Венеції. Емма Вотсон та Брендон Грін відвідали Fondazione Prada. Для серпневого побачення зірка кіносаги "Гаррі Поттер" обрала легку червону літню сукню від Baxley. Її волосся було зібране в пучок. А романтичний аутфіт доповнили шоколадна сумка та чорні сонцезахисні окуляри.

Тим часом супутник голлівудської знаменитості був одягнутий у темно-синю футболку та світлі вільні штани.

Про ймовірний роман зірки "Гаррі Поттера" та сина скандального мільярдера чутки почали ходити ще у 2021 році. Проте офіційних заяв та виходів на публіку пара так і не зробила. Батько бойфренда "Герміони Ґрейнджер" — колишній власник збанкрутілої компанії Topshop Філіп Грін.

[ + – ] Емма Вотсон на побаченні з бойфрендом

Нагадаємо, відмінниця Емма Вотсон могла покинути зйомки "Гаррі Поттера", а поттеромани знали би іншу Герміону Ґрейнджер.

Також Фокус писав про новий яскравий рекламний кампейн Prada Beauty, якому позувала та який зрежисувала 32-річна Емма Вотсон.