Молнии, лотосы и Брокенский призрак. В Сети показали лучшие погодные фото ежегодного конкурса

Потрясающие снимки сделали финалисты престижного конкурса Weather Photographer of the Year

Королевское метеорологическое обществом совместно с AccuWeather каждый год проводит конкурс снимков природы. И в этом году в шорт-лист вошли снимки со всего мира: от туманов в Шотландии, до молний, бьющих в море у побережья Испании. Об этом пишет Science Focus.

Королевское метеорологическое общество — это сообщество, которое способствует укреплению науки и повышению осведомленности о важности погоды и климата, и также поддерживает специалистов в области метеорологии.

В прошлом году организаторы получили почти девять тысяч снимков от трех тысяч людей из 114 стран мира.

21 финалиста определили публичным голосованием. А жюри выбрало победителей. Тогда повезло сразу двум участникам.

А снимки финалистов были изданы в виде фотоальбома.

Фото: Royal Meteorological Society Фото: Royal Meteorological Society Фото: Royal Meteorological Society Фото: Royal Meteorological Society

Интересно, но когда семь лет назад проводили конкурс, снимков было прислано всего 800.

Плюс конкурса в том, что участие в нем может принять каждый у кого есть фотоаппарат.

В этом году на конкурс было прислано много исключительных снимков. Но два из них точно привлекают внимание.

Один из них запечатлел так называемого Брокенского призрака. Это оптическое явление, которое представляет собой тень наблюдателя на тумане, или облаке.

[ + – ] Брокенский призрак, запечатленный в Испании Фото: Royal Meteorological Society

Свое название он получил в честь пика Брокен в горах Гарц в Германии, где его наблюдают особенно часто.

Впервые "призрака" описал Иоганн Зильбершлаг еще в 1780 году.

[ + – ] Королевское метеорологическое обществом совместно с AccuWeather каждый год проводит конкурс снимков природы

Еще одно фото изображает Солнечное гало – еще одно оптическое явление во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо. Впервые гало изучил астроном Марсел Миннарт из Нидерландов.

[ + – ] Фото солнечного гало, сделанного в Антарктике Фото: Royal Meteorological Society

Ранее Фокус публиковал снимки, победившие в конкурсе в 2019 году.

А в прошлом году британцу удалось сфотографировать Брокенского призрака во время прогулки по горам. Он отметил, что зрелище было потрясающим и "напоминало ангела".