Ангел в небе: британскому фотографу удалось снять редкое оптическое явление

Другое его название – "брокенский призрак"

Британский фотограф стал свидетелем редкого оптического явления во время прогулки по горам в Национальном парке в графстве Дербишир. Ли Хаудл увидел и успел сфотографировать "брокенского призрака". Об этом пишет Daily Mail.

Ли рассказал, что ранее никогда не видел "призрака", а только читал о нем в Сети. "Я сделал несколько снимков и продолжил свой путь, а тень двигалась со мной. Она была похожа на ангела в небе", - отметил мужчина.

Это явление можно наблюдать в условиях горного тумана или облачности, или даже из самолета. "Брокенский призрак" появляется, когда Солнце светит из-за альпиниста, смотрящего вниз с хребта в туман. Тень альпиниста проходит сквозь туман, принимая причудливые очертания, вызванные перспективой.

Часто "призрак" окружен светящейся разноцветной аурой – "глорией". Они появляются прямо напротив Солнца, когда солнечный свет отражается от облаков, состоящих из капель воды одинакового размера. Эффект обусловлен дифракцией света.

Название явление получило благодаря пику Брокен в горах Гарц в Германии, где его наблюдали чаще всего.

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