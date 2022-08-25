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Блискавки, лотоси та Брокенський привид. У мережі показали найкращі погодні фото щорічного конкурсу

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Фото: Royal Meteorological Society | Збір лотосів в Індії

Чудові знімки зробили фіналісти престижного конкурсу Weather Photographer of the Year

Королівське метеорологічне товариство спільно з AccuWeather щороку проводить конкурс знімків природи. І цього року в шорт-лист увійшли знімки з усього світу: від туманів у Шотландії до блискавок, які б'ють у море біля узбережжя Іспанії. Про це пише Science Focus.

Королівське метеорологічне товариство — це співтовариство, яке сприяє зміцненню науки та підвищенню поінформованості про важливість погоди та клімату, а також підтримує фахівців у галузі метеорології.

Минулого року організатори отримали майже дев'ять тисяч знімків від трьох тисяч людей зі 114 країн світу.

21-го фіналіста визначили публічним голосуванням. А журі обрало переможців. Тоді пощастило одразу двом учасникам.

А знімки фіналістів видали у вигляді фотоальбому.

Фото: Royal Meteorological Society
Фото: Royal Meteorological Society
Фото: Royal Meteorological Society
Фото: Royal Meteorological Society

Цікаво, але коли сім років тому проводили конкурс, знімків надіслали лише 800.

Плюс конкурсу в тому, що участь у ньому може взяти кожен, хто має фотоапарат.

Цього року на конкурс надіслали багато чудових знімків. Але два з них точно привертають увагу.

Один із них зобразив так званого Брокенського привида. Це оптичне явище, яке є тінню спостерігача на тумані, або хмарі.

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Брокенський привид, зображений в Іспанії
Фото: Royal Meteorological Society

Свою назву він отримав на честь піка Брокен у горах Гарц у Німеччині, де його спостерігають особливо часто.

Вперше "привида" описав Іоганн Зільбершлаг ще в 1780 році.

Королівське метеорологічне товариство спільно з AccuWeather щороку проводить конкурс знімків природи

Ще одне фото зображує Сонячне гало — ще одне оптичне явище під час якого навколо Сонця або Місяця виникає кільце, яке світиться. Вперше гало вивчив астроном Марсел Міннарт із Нідерландів.

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Фото сонячного гало, зробленого в Антарктиці
Фото: Royal Meteorological Society

Раніше Фокус публікував знімки, які перемогли у конкурсі у 2019 році.

А минулого року британцю вдалося сфотографувати Брокенського привида під час прогулянки горами. Він зазначив, що видовище було приголомшливим і "нагадувало ангела".