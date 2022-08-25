Колыбель викингов. В Сети рассказали о секретах таинственных Фарерских островов

Архипелаг, входящий в состав Королевства Дании, находится далеко, но славится нетронутой природой и как "колыбель викингов"

Фарерские острова находятся в северной части Атлантического океана, между Исландией и Шотландией, но входят в состав Королевства Дания. Их называют таинственными и волшебными, но добраться сюда нелегко, так что немногие путешественники рассказывают, что нетронутая природа и впечатляющие пейзажи – это именно то, что должен увидеть каждый. Об этом пишет Daily Mail.

Торсхавн – это крупнейший порт и город на островах, население его чуть более 20 тысяч человек. Но здесь есть и крохотные островки, где жизнь не слишком изменилась еще со времен викингов. Всего островов в архипелаге – 18. А название Торсхавн означает – "гавань Тора".

[ + – ] Торсхавн - крупнейший порт Фарер Фото: Visit Faroe Islands

Один из таких островков – Скувой. Здесь живут всего 30 жителей и гостей угощают рыбным супом. А также здесь находится старейший деревянный дом в мире, построенный из плавника еще в 11 веке.

"Это один из самых загадочных и волшебных ландшафтов в мире", — говорит тревел-блогер Люси Далтрофф об архипелаге.

На острове Вагар находится живописный водопад Мулафоссур. Также здесь расположено живописное озеро Сорвагсватн и когда здесь находилась большая деревня из 50 дворов, а также резиденция епископа, но в 16 веке деревню уничтожил мощный шторм. Остался только собор святого Магнуса, чьи стены достояли до наших дней.

[ + – ] Собор Святого Магнуса Фото: Visit Faroe Islands

Рядом находится церковь Святого Олафа, построенная в XII веке, которая используется до сих пор и никогда не закрывалась. Здесь есть такой интересный артефакт прошлого, как дыра в северной стене. Ее пробили для прокаженных, которых не пускали в церковь, но чтоб они могли слушать проповеди.

[ + – ] Церковь святого Олафа Фото: Visit Faroe Islands

Хотя острова долгое время были излюбленным местом фотографов и орнитологов, они никогда не привлекали толпы туристов, хотя это может скоро измениться. Ведь туристы устали от исхоженных маршрутов и их теперь привлекают небанальные маршруты. Здесь популярны маршруты к скалам, где гнездятся большие колонии диких птиц.

Местные жители рассказывают, что Фареры впервые были заселены ирландскими монахами 700 году нашей эры, а затем колонизированы викингами, которые позже были обращены в христианство королем Норвегии. Здесь до сих пор говорят на фарерском мелодичном наречии викингов.

На Фарерских островах, которые еще называют колыбелью викингов, осталось множество свидетельств их владычества. Например, скала Тинганес, где в эпоху викингов впервые собрался законодательный орган острова, что делает его одним из старейших в мире мест для встреч парламентариев.

Фото: Visit Faroe Islands Фото: Visit Faroe Islands Фото: Visit Faroe Islands Фото: Visit Faroe Islands

А на скале поодаль расположены огромные солнечные часы, которые вырезали в камне, как считается, в честь бога Тора.

Интересно, но на Фарерских островах мало работы для женщин. Если они не хотят заниматься сельским хозяйством, или разводить овец, а настроены на более современные профессии, то они уезжают учиться в Данию, или Шотландию, и чаще всего домой не возвращаются. Так что, по приблизительным оценкам, тут на 1500 женщин меньше, чем требуется. И местные мужчины активно знакомятся в Сети. И частенько находят невест среди азиаток.

Здесь переменчивая погода, а летом световой день длится 20 часов, также тут популярны травяные крыши и блюда из рыбы и баранины. А не смотря на кажущуюся дикость пейзажей – на Фарерах отличные дороги.

[ + – ] На Фарерах популярны блюда из рыбы и баранины Фото: Visit Faroe Islands [ + – ] На Фарерах популярны блюда из рыбы и баранины Фото: Visit Faroe Islands

Интересно, но на архипелаге нет настоящей тюрьмы. Любых серьезных преступников отправляют отбывать срок в Данию.

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