В Сети появились фото заброшенной китайской деревни

Деревня Хутуван была брошена полвека назад и теперь стала туристической достопримечательностью

В Китае набирают популярность экскурсии в заброшенную деревню Хутуван. Она была брошена 50 лет назад, но пока не была поглощена растительностью – туристов не привлекала. Об этом пишет Mirror.

Хутуван расположена на востоке Китая, на одном из островов архипелага Шэншань, в восточной китайской провинции Чжэцзян. Ранее здесь тоже не было слишком людно. Это была рыбацкая деревня, где жили около 2000 рыбаков с семьями.

[ + – ] Заброшенная деревня Хутуван в Китае

Но в начале 1990-х годов маленькая бухта перестала удовлетворять рыбные нужды материка, и жители бросили деревню, переселившись на материковый Китай в поисках лучшей жизни. В какой-то момент там остался только один житель — рыбак, который жил обособленно, без электричества, лишь изредка появляясь в деревне.

Эксперты говорят, что деревню начали поглощать джунгли, но свой фантастический вид она приобрела только через несколько десятилетий. Это привлекло внимание многих любителей экстремального туризма — в начале 2000-х сюда начали привозить как иностранцев, так и граждан Китая. В наши дни местные жители называют Хутуван - "Вуренкун", что означает "деревня без людейʼ

Сначала отправиться в Хутуван хотели только единицы, но сейчас это одно из самых популярных туристических направлений.

[ + – ] Заброшенная деревня Хутуван

Интересно, но не все путешественники соглашаются на пешую прогулку. В деревне, заросшей плющом и прочими ползучими растениями, водятся не только птицы, но и ядовитые змеи.

Так что многие выбирают прогулку на вертолете, осматривая поглощенную растениями деревню с воздуха. Для них местные власти построили специальную смотровую площадку.

Напомним, в Турции охотники за интересными заброшенными локациями обнаружили целый городок с одинаковыми особняками в виде диснеевских замков. Деревня Бурдж-аль-Бабас была построена в 2018 году у подножия гор и рядом с целебными горячими источниками в расчете на богатых инвесторов, но проект был заморожен.