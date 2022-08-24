У мережі з'явилися фото покинутого китайського села

Село Хутуван було кинуто пів століття тому й тепер стало туристичною пам'яткою.

У Китаї набирають популярності екскурсії в покинуте село Хутуван. Його покинули 50 років тому, але поки його не поглинула рослинність, туристів воно не приваблювало. Про це пише Mirror.

Хутуван розташований на сході Китаю, на одному з островів архіпелагу Шеншань, у східній китайській провінції Чжецзян. Раніше тут теж не було надто людно. Це було рибальське село, де мешкали близько 2000 рибалок із сім'ями.

[ + – ] Покинуте село Хутуван у Китаї

Але на початку 1990-х років маленька бухта перестала задовольняти рибні потреби материка, і мешканці покинули село, переселившись на материковий Китай у пошуках кращого життя. Якоїсь миті там залишився лише один мешканець — рибалка, який жив відокремлено, без електрики, лише зрідка з'являючись у селі.

Експерти кажуть, що село почали поглинати джунглі, але свого фантастичного вигляду воно набуло лише через кілька десятиліть. Це привернуло увагу багатьох любителів екстремального туризму — на початку 2000-х сюди почали привозити іноземців і громадян Китаю. У наші дні місцеві жителі називають Хутуван "Вуренкун", що означає "село без людей'

Спочатку вирушити в Хутуван хотіли лише одиниці, але зараз це один із найпопулярніших туристичних напрямків.

[ + – ] Покинуте село Хутуван

Цікаво, але не всі мандрівники погоджуються на пішу прогулянку. У селі, що заросло плющем та іншими повзучими рослинами, водяться не тільки птахи, а й отруйні змії.

Так що багато хто вибирає прогулянку на гелікоптері, оглядаючи поглинене рослинами село з повітря. Для них місцева влада побудувала спеціальний оглядовий майданчик.

Нагадаємо, у Туреччині мисливці за цікавими покинутими локаціями виявили ціле містечко з однаковими маєтками у вигляді діснеївських замків. Село Бурдж-аль-Бабас збудували у 2018 році біля підніжжя гір і поряд із цілющими гарячими джерелами з розрахунку на багатих інвесторів, але проєкт заморозили.