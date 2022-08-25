Колиска вікінгів. У мережі розповіли про секрети таємничих Фарерських островів

Архіпелаг, що входить до складу Королівства Данії, знаходиться далеко, але славиться незайманою природою і як "колиска вікінгів"

Фарерські острови знаходяться в північній частині Атлантичного океану, між Ісландією та Шотландією, але входять до складу Королівства Данія. Їх називають таємничими та чарівними, але дістатися сюди нелегко, так що небагато мандрівників розповідають, що незаймана природа та дивовижні пейзажі — це саме те, що має побачити кожен. Про це пише Daily Mail.

Торсхавн — це найбільший порт і місто на островах, населення його трохи більше ніж 20 тисяч людей. Але тут є й крихітні острівці, де життя не надто змінилося ще з часів вікінгів. Усього островів в архіпелазі — 18. А назва Торсхавн означає — "гавань Тора".

[ + – ] Торсхавн – найбільший порт Фарер Фото: Visit Faroe Islands

Один із таких острівців — Скувой. Тут живуть лише 30 мешканців та гостей пригощають рибним супом. А також тут знаходиться найстаріший дерев'яний будинок у світі, збудований із плавника ще в 11 столітті.

"Це один із найзагадковіших і чарівніших ландшафтів у світі", — говорить тревел-блогерка Люсі Далтрофф про архіпелаг.

На острові Вагар знаходиться мальовничий водоспад Мулафоссур. Також тут розташоване мальовниче озеро Сорвагсватн і коли тут знаходилося велике село з 50 дворів, а також резиденція єпископа, але в 16 столітті село знищив потужний шторм. Залишився лише собор святого Магнуса, чиї стіни стояли до наших днів.

[ + – ] Собор Святого Магнуса Фото: Visit Faroe Islands

Поруч знаходиться церква Святого Олафа, побудована в XII столітті, яка використовується досі і ніколи не зачинялася. Тут є такий цікавий артефакт минулого, як дірка у північній стіні. Її пробили для прокажених, яких не пускали до церкви, але вони могли слухати проповіді.

[ + – ] Церква святого Олафа Фото: Visit Faroe Islands

Хоча острови довгий час були улюбленим місцем фотографів та орнітологів, вони ніколи не приваблювали юрби туристів, хоча це може скоро змінитися. Адже туристи втомилися від схожих маршрутів, і їх тепер приваблюють небанальні маршрути. Тут популярні маршрути до скель, де гніздяться великі колонії диких птахів.

Місцеві жителі розповідають, що Фарери вперше заселили ірландські ченці 700 року нашої ери, а потім колонізували вікінги, яких пізніше навернув до християнства король Норвегії. Тут досі говорять фарерською мелодійною говіркою вікінгів.

На Фарерських островах, які ще називають колискою вікінгів, залишилося безліч свідчень їхнього панування. Наприклад, скеля Тінганес, де в епоху вікінгів вперше зібрався законодавчий орган острова, що робить його одним із найстаріших у світі місць для зустрічей парламентаріїв.

Фото: Visit Faroe Islands Фото: Visit Faroe Islands Фото: Visit Faroe Islands Фото: Visit Faroe Islands

А на скелі віддалік розташований величезний сонячний годинник, якого вирізали у камені, як вважається, на честь бога Тора.

Цікаво, але на Фарерських островах мало роботи для жінок. Якщо вони не хочуть займатися сільським господарством, або розводити овець, а налаштовані на сучасніші професії, то вони їдуть вчитися до Данії чи Шотландії, і найчастіше додому не повертаються. Отже, за приблизними оцінками, тут на 1500 жінок менше, ніж потрібно. І місцеві чоловіки активно знайомляться у мережі. І часто знаходять наречених серед азіаток.

Тут мінлива погода, а влітку світловий день триває 20 годин, також тут популярні трав'яні дахи та страви з риби та баранини. А не дивлячись на дикість пейзажів, що здається, — на Фарерах чудові дороги.

[ + – ] На Фарерах популярні страви з риби та баранини Фото: Visit Faroe Islands [ + – ] На Фарерах популярні страви з риби та баранини Фото: Visit Faroe Islands

Цікаво, але на архіпелазі немає справжньої в'язниці. Будь-яких серйозних злочинців відправляють відбувати термін до Данії.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про покинуте рибальське село в Китаї. Жителі покинули її, коли рибальство перестало приносити дохід і з того часу джунглі поглинули будинки, створивши фантастичний пейзаж.