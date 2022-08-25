Самый вкусный клубничный джем по рецепту королевы Елизаветы II

Маленькие круглые сэндвичи с вареньем — одно из любимых блюд британского монарха.

Королева Елизавета II обожает сэндвичи с клубничным джемом к чаю. Во всяком случае так говорит ее бывший шеф-повар Даррен МакГрэйди, который готовил для британского монарха, а также принцессы Дианы и принцев Уильяма и Гарри в течение 15 лет.

Как пишет Daily mail, шеф-повар утверждает, что королева каждый день во время чаепития ест маленькие круглые сэндвичи с джемом на протяжении многих лет. Говорят, это ее любимое блюдо с того времени, как ей исполнилось пять лет.

"Королеве в детстве подавали пенни с джемом в детской. С тех пор она ела их к послеобеденному чаю. Все просто: хлеб и джем с небольшим количеством масла" — говорит Даррен.

Чтобы попробовать настоящие королевские сэндвичи, достаточно приготовить джем, похожий на тот, что любит Елизавета II.

Ингредиенты:

Клубника — 750 г садовой или 1 кг покупной клубники

Сахар — 660 г

Пектин — 3 столовые ложки

Бальзамически уксус — 1,5 столовые ложки

Сливочное масло — 1/2 чайной ложки

Пошаговый рецепт:

Клубнику необходимо промыть в прохладной проточной воде, затем обсушить бумажными полотенцами, удалить стебли и шелуху. После этого нужно размять ягоды с помощью пресса для приготовления пюре. Чтобы четко следовать пропорциям, используйте кухонные весы.

Размятую в пюре клубнику нужно посыпать смесью для варенья и консервации с пектином (она действует как загуститель, сокращая время варки, и обеспечивает необходимую консистенцию и текстуру), переложить ее в чистую и сухую кастрюлю, приготовленную для варки варенья, добавить бальзамический уксус поверх пектина, затем сливочное масло, чтобы уменьшить пенообразование во время варки, и поставить на плиту.

Варим смесь, часто помешивая, чтобы не допустить подгорания, четыре минуты. Когда ягоды разварятся, вводим в кастрюлю сахар. Делаем это постепенно, продолжая интенсивно мешать ягоды.

Всего джем должен вариться примерно 20 минут.

Когда отведенное количество времени прошло, снимаем пену с верхней части джема, если это необходимо. Готовый продукт разливаем по горячим стерилизованным стеклянным банкам и закатываем.

Получившийся джем мажем на тосты, предварительно обрезав у них края, и подаем к чаю.

Приятного аппетита!

Фокус ранее писал о том, как приготовить вкуснейший торт на кефире "Черный принц".