Найсмачніший полуничний джем за рецептом королеви Єлизавети II

Маленькі круглі сендвічі з варенням — одна з улюблених страв британського монарха.

Королева Єлизавета II обожнює сендвічі з полуничним джемом до чаю. У всякому разі, так каже її колишній шеф-кухар Даррен Макгрейді, який готував для британського монарха, а також принцеси Діани та принців Вільяма та Гаррі протягом 15 років.

Як пише Daily mail, шеф-кухар стверджує, що королева щодня під час чаювання їсть маленькі круглі бутерброди з джемом протягом багатьох років. Кажуть, ця її улюблена страва відтоді, як їй виповнилося п'ять років.

"Королеві в дитинстві подавали пенні з джемом у дитячій. Відтоді вона їла їх до післяобіднього чаю. Все просто: хліб і джем з невеликою кількістю масла", — каже Даррен.

Щоб спробувати справжні королівські сендвічі, достатньо приготувати джем, схожий на той, що любить Єлизавета ІІ.

Складові:

Полуниця — 750 г садової або 1 кг покупної полуниці

Цукор — 660 г

Пектин — 3 столові ложки

Бальзамічний оцет — 1,5 столової ложки

Вершкове масло — 1/2 чайної ложки

Покроковий рецепт:

Полуницю необхідно промити в прохолодній проточній воді, потім обсушити паперовими рушниками, видалити стебла та лушпиння. Після цього потрібно розім'яти ягоди за допомогою пресу для приготування пюре. Щоб чітко дотримуватись пропорцій, використовуйте кухонні ваги.

Розім'яту в пюре полуницю потрібно посипати сумішшю для варення та консервації з пектином (вона діє як загусник, скорочуючи час варіння, і забезпечує необхідну консистенцію і текстуру), перекласти її в чисту і суху каструлю, приготовлену для варіння варення, додати бальзам. потім вершкове масло, щоб зменшити піноутворення під час варіння і поставити на плиту.

Варимо суміш, часто помішуючи, щоб не допустити підгоряння, чотири хвилини. Коли ягоди розваряться, вводимо в каструлю цукор. Робимо це поступово, продовжуючи інтенсивно помішувати ягоди.

Усього джем повинен варитися приблизно 20 хвилин.

Коли відведена кількість часу минула, знімаємо піну з верхньої частини джему, якщо необхідно. Готовий продукт розливаємо у гарячі стерилізовані скляні банки і закриваємо.

Джем, що вийшов, мажемо на тости, попередньо обрізавши у них краї, і подаємо до чаю.

Смачного!

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