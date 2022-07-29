"Чорний принц": простий рецепт найсмачнішого торта на кефірі

Торт має шоколадний смак, а сметана в кремі додає йому дивовижну кислинку.

Торт "Чорний принц" разом із "Наполеоном" і "Медовиком" є улюбленим на столах у багатьох українських сімей. Готується він просто, особливих інгредієнтів не вимагає, а на виході виходить пишний і гарний десерт із шоколадним смаком. Фокус пропонує приготувати цей торт за класичним рецептом.

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Торт "Чорний принц"

Інгредієнти:

яйце — 1 шт;

цукор — 1 склянка;

кефір — 1 склянка;

сода — 1 ч. л;

лимонний сік — 2 ч. л;

борошно — 1 склянка;

какао — 50 г.

Для крему:

сметана (жирність щонайменше 20%) — 370 г;

згущене молоко варене — 370 г;

олія вершкове — 170 г.

Для прикраси:

білок — 2 шт.;

цукор — 200 г.

Спосіб приготування:

У глибокій посудині збити вінчиком яйце з цукром до розчинення останнього, додати кефір і знову збити. Додати в отриману масу соду, погашену лимонним соком і добре перемішати. Потім ввести борошно та какао, попередньо змішавши їх. Так вдасться уникнути грудочок какао. Усю масу знову добре перемішати. За констистенцією тісто має бути схоже на густу сметану.

Перекласти тісто у форму, застелену пергаментним папером, і відправити на 30-40 хвилин у духовку, розігріту до 200 градусів. Перевіряти готовність бісквіту можна за допомогою тонкої довгої палички або зубочистки. Після проколювання бісквіту, що повністю спікся, вона буде сухою.

Готовий бісквіт залишити охолоджуватися у формі, після чого дістати, зняти пергамент і ще на деякий час залишити на решітці. Охолоджений бісквіт розрізати на три коржі.

Далі потрібно приготувати крем. До масла, розм'яченого за кімнатної температури, додати варене згущене молоко і збивати міксером кілька хвилин до однорідного стану. Потім ввести в масу сметану та на низькій швидкості міксера перемішати крем до однорідного стану.

Змастити коржі кремом і викласти їх один на одного, потім покрити кремом верх і боки торта. Щоб торт просочився, його потрібно прибрати на ніч у холодильник. Готовий торт можна покрити збитими із цукром до пишного стану білками, сформувавши хвилі.

Нагадаємо, як приготувати торт "Наполеон", а також зробити печиво з аналогічною назвою.