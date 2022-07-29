"Черный принц": простой рецепт вкуснейшего торта на кефире

Торт имеет шоколадный вкус, а сметана в креме добавляеи ему изумительную кислинку.

Торт "Черный принц" наряду с "Наполеоном" и "Медовиком" является любимым на столах у многих украинских семей. Готовится он просто, особых ингредиентов не требует, а на выходе получается пышный и красивый дессерт с шоколадным вкусом. Фокус предлагает пригтовить этот торт по классическому рецепту.

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Торт "Черный принц"

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт;

Сахар – 1 стакан;

Кефир – 1 стакан;

Сода – 1 ч. л;

Лимонный сок – 2 ч. л;

Мука – 1 стакан;

Какао – 50 гр.

Для крема:

Сметана (жирность не менее 20%) – 370 гр;

Сгущенка вареная – 370 гр;

Масло сливочное – 170 гр;

Для украшения:

Белок – 2 шт.;

Сахар – 200 гр.

Способ приготовления:

В глубокой посуде взбить венчиком яйцо с сахаром до растворения последнего, добавить кефир и снова взбить. Добавить в полученную массу соду, погашенную лимонным соком и хорошо перемешать. Затем ввести муку и какао, предварительно смешав их. Таким образом удастся избежать комочков какао. Всю массу снова хорошо перемешать. По констистенции тесто должно быть похоже на густую сметану.

Переложить тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой, и отправить на 30-40 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. Проверять готовность бисквита можно с помощью тонкой длинной палочки или зубочистки. При прокалывании полностью испекшегося бисквита она будет сухой.

Готовый бисквит оставить остывать в форме, после чего достать, снять пергамент и еще на некоторое время оставить на решетке. Остывший бисквит разрезать на три коржа.

Далее необходимо приготовить крем. К маслу, размяченному при комнатной температуре, добавить вареную сгущенку и взбивать миксером несколько минут до однородного состояния. Затем ввести в массу сметану и на низкой скорости миксера перемешать крем до однородного состояния.

Смазать коржи кремом и выложить их друг на друга, затем покрыть кремом верх и бока торта. Чтобы торт пропитался, его нужно убрать на ночь в холодильник. Готовый торт можно покрыть взбитыми с сахаром до пышного состояния белками, сформировав волны.

Напомним, как приготовить торт "Наполеон", а также сделать печенье с аналогичным названием.