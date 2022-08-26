Календарь красоты. Самые благоприятные дни в сентябре 2022

Астрологи рекомендуют ориентировать на фазы луны при планировании важных дел.

27 августа на небе произойдет Новолуние. С этого дня месяц делится на несколько фаз, часть из которых подходят для активных действий, а другая — для завершения начатого.

Астрологи утверждают, что наиболее благоприятный и наполненный энергией период — фаза роста луны. Это самое удачное и продуктивное время для перемен, так как люди обычно чувствуют прилив сил. На растущую луну рекомендуют делать некоторые бьюти процедуры, — например, стричь волосы, если хотите, чтобы они хорошо росли. В сентябре фаза роста луны будет в период с 1 по 9 число, а также с 27 по 30 сентября.

10 сентября наступит Полнолуние. В это время люди испытывают повышенную эмоциональность, чаще проявляют агрессию, у некоторых людей ухудшается самочувствие. Астрологи не рекомендуют в Полнолуние и за несколько дней до и после этого явления планировать важные дела.

С 11 по 25 сентября Луна будет постепенно убывать. Активность в такой период снижается. Астрологи не рекомендуют планировать некоторые дела — например, лучше не открывать бизнес на убывающую луну.

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Благоприятные дни в сентябре

1-2 сентября — удачные дни для всевозможных уходовых процедур. На растущую Луну по лунному календарю красоты и здоровья женский организм лучше усваивает все, что получает. В этот период особенно эффективными будут массаж лица, а также обертывания.

3 сентября — Луна в Стрельце. Хорошее время для антицеллюлитных процедур.

4- 8 сентября — идеально подходит для косметических процедур по уходу за кожей лица и тела, а также для маникюра и педикюра.

9 сентября — Луна в Рыбах. Не стоит делать косметические и вообще какие-либо операции, так как организм человека под Луной в Рыбах очень чувствителен к разному роду вмешательствам. Не рекомендуется экспериментировать с новинками косметологии.

10 сентября — В Полнолуние лучше заниматься волосами, так как информация о внешности сохраняется длительное время. Это благоприятный период для окрашивания волос. Также полезно в этот день делать маски для волос.

11-12 сентября — Луна в Овне. Не рекомендуется в такие дни делать пирсинг на лице, ушах, красить волосы, ресницы, брови перманентной краской. Нежелательно делать завивку волос. Лучше всего при Луне в Овне сделать массаж тела.

13 сентября — хороший день для проведения процедур по оздоровлению волос и кожи головы. Можно записаться на окрашивание волос, а также бровей и ресниц.

14 сентября — на убывающую Луну лучше всего избавляться от всех недостатков тела. В эти дни полезны пилинги, диеты, борьба с вредными привычками.

15-22 сентября — лучше всего в эти дни заняться омолаживающими процедурами

23-24 сентября — удачные дни для маникюра, педикюра, стрижки волос

25-26 сентября — хороший период для эпиляции и выщипывания бровей.

27-28 сентября — рекомендуется делать массаж всего тела с помощью масел.

29-30 — удачное время для антицеллюлитных процедур

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