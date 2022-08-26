Календар краси. Найсприятливіші дні у вересні 2022 року

Астрологи рекомендують орієнтувати на фази місяця під час планування важливих справ.

27 серпня на небі буде Молодий місяць. З цього дня місяць ділиться на кілька фаз, частина з яких підходить для активних дій, а інша — для завершення розпочатого.

Астрологи стверджують, що найсприятливіший та наповнений енергією період — фаза росту місяця. Це найвдаліший і найпродуктивніший час для змін, тому що люди зазвичай відчувають приплив сил. На зростаючий місяць рекомендують робити деякі б'юті процедури, — наприклад, стригти волосся, якщо хочете, щоб воно добре росло. У вересні фаза росту місяця буде в період з 1 до 9 числа, а також з 27 по 30 вересня.

10 вересня настане Повний місяць. У цей час люди зазнають підвищеної емоційності, частіше виявляють агресію, у деяких людей погіршується самопочуття. Астрологи не рекомендують у Повний місяць і за кілька днів до та після цього явища планувати важливі справи.

З 11 по 25 вересня Місяць поступово зменшуватиметься. Активність у такий період знижується. Астрологи не рекомендують планувати деякі справи — наприклад, краще не відкривати бізнес на спадний місяць.

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Сприятливі дні у вересні

1-2 вересня — вдалі дні для всіляких доглядових процедур. На зростаючий Місяць за місячним календарем краси і здоров'я жіночий організм краще засвоює все, що отримує. У цей період особливо ефективними будуть масаж обличчя, а також обгортання.

3 вересня — Місяць у Стрільці. Гарний час для антицелюлітних процедур.

4-8 вересня — ідеально підходить для косметичних процедур для догляду за шкірою обличчя та тіла, а також для манікюру та педикюру.

9 вересня — Місяць у Рибах. Не варто робити косметичні і взагалі будь-які операції, тому що організм людини під Місяцем у Рибах дуже чутливий до різного роду втручань. Не рекомендується експериментувати із новинками косметології.

10 вересня — у Повню краще займатися волоссям, оскільки інформація про зовнішність зберігається тривалий час. Це сприятливий період для фарбування волосся. Також в цей день корисно робити маски для волосся.

11-12 вересня — Місяць в Овні. Не рекомендується в такі дні робити пірсинг на обличчі, вухах, фарбувати волосся, вії, брови перманентною фарбою. Небажано робити завивку волосся. Найкраще за Місяця в Овні зробити масаж тіла.

13 вересня — гарний день для проведення процедур з оздоровлення волосся та шкіри голови. Можна записатися на фарбування волосся, а також брів та вій.

14 вересня — на спадний Місяць найкраще позбавлятися всіх недоліків тіла. У ці дні корисні пілінги, дієти, боротьба зі шкідливими звичками.

15-22 вересня — найкраще в ці дні зайнятися омолоджуючими процедурами.

23-24 вересня — вдалі дні для манікюру, педикюру, стрижки волосся.

25-26 вересня — гарний період для епіляції та вищипування брів.

27-28 вересня — рекомендується робити масаж всього тіла за допомогою олій.

29-30 — вдалий час для антицелюлітних процедур.

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