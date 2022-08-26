Появились кадры со съемок третьего сезона "Эмили в Париже"

Лили Коллинз, сыгравшая главную героиню, восхитила фанатов стильным парижским образом.

Эмили Купер все-таки осталась в Париже. В Сети появились первые кадры со съемок третьего сезона популярного сериала "Эмили в Париже". За стильные образы актрисы Лили Коллинз, сыгравшей главную героиню, отвечает художница по костюмам "Секса в большом городе" Патрисия Филд. Об этом пишет издание Daily mail.

Как известно, съемки нового сезона сериала начались в мае. А недавно появились фотографии, на которых 33-летняя Лили Коллинз выглядела шикарно в берете и наряде с принтом "гусиные лапки", состоявшим из укороченных широких брюк с высокой талией и джемпера с длинными рукавами. Образ актрисы завершали стильные каблуки и объемная сумка с принтом. Каштановые локоны актрисы были уложены в голливудские волны, а парижский стиль она дополнила черным беретом.

Во время съемочного процесса актриса беседовала со своим партнером по фильму 34-летним Лукасом Браво, который играет привлекательного шеф-повара Габриэля — соседа Эмили снизу и ее романтическое увлечение. Актер на фото одет в голубую футболку и джинсы цвета индиго, с бежевым фартуком, повязанным вокруг его талии.

Напомним, премьера сериала "Эмили в Париже" состоялась осенью 2020 года. По сюжету американку Эмили пригласили работать в Париж, где ей пришлось столкнуться с чередой трудностей. Сериал с Лили Коллинз в главной роли после премьеры всего за пару недель стал самым обсуждаемым проектом Netflix, а потому поклонники с нетерпением предвкушают третий сезон.

Финал второго сезона "Эмили в Париже" оставил фанатов в ожидании ответа на главный вопрос: останется ли Эмили в Париже или выберет возможность продвижения по службе в чикагском офисе Savior. По информации издания, зрители получат ответы очень скоро.

Фокус ранее писал о том, второй сезон "Эмили в Париже" с Лили Коллинз не обошелся без скандала. В сериале показали эмигрантку из Украины по имени Петра, с которой главная героиня Эмили Купер знакомится на курсах французского языка в четвертой серии. Украинкам не понравилось, что Петру показали недалекой, навязчивой и склонной к воровству.