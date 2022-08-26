З'явилися кадри зі зйомок третього сезону "Емілі в Парижі"

Лілі Коллінз, яка зіграла головну героїню, захопила фанатів стильним паризьким образом.

Емілі Купер таки залишилася в Парижі. У мережі з'явилися перші кадри зі зйомок третього сезону найпопулярнішого серіалу "Емілі в Парижі". За стильні образи акторки Лілі Коллінз, яка зіграла головну героїню, відповідає художниця з костюмів "Сексу у великому місті" Патрісія Філд. Про це пише видання Daily mail.

Як відомо, зйомки нового сезону серіалу розпочалися у травні. А нещодавно з'явилися фото, на яких 33-річна Лілі Коллінз виглядала шикарно в береті та наряді з принтом "гусячі лапки", що складався з укорочених широких штанів із високою талією та джемпера з довгими рукавами. Образ акторки завершували стильні підбори й об'ємна сумка з принтом. Каштанові локони акторки були укладені в голлівудські хвилі, а паризький стиль вона доповнила чорним беретом.

Під час знімального процесу акторка розмовляла зі своїм партнером фільму 34-річним Лукасом Браво, який грає привабливого шеф-кухаря Габріеля — сусіда Емілі знизу та її романтичне захоплення. Актор на фото одягнений у блакитну футболку та джинси кольору індиго, з бежевим фартухом, пов'язаним навколо його талії.

Нагадаємо, прем'єра серіалу "Емілі у Парижі" відбулася восени 2020 року. За сюжетом американку Емілі запросили працювати в Париж, де їй довелося зіткнутися з низкою труднощів. Серіал із Лілі Коллінз у головній ролі після прем'єри всього за кілька тижнів став найбільш обговорюваним проєктом Netflix, а тому шанувальники з нетерпінням чекають на третій сезон.

Фінал другого сезону "Емілі в Парижі" залишив фанатів в очікуванні відповіді на головне питання: чи залишиться Емілі в Парижі або вибере можливість просування по службі в офісі Savior Чикаго. За інформацією видання, глядачі отримають відповіді незабаром.

Фокус раніше писав про те, що другий сезон "Емілі в Парижі" з Лілі Коллінз не обійшовся без скандалу. У серіалі показали емігрантку з України на ім'я Петра, з якою головна героїня Емілі Купер знайомиться на курсах французької мови у четвертій серії. Українкам не сподобалося, що Петру показали недалекою, нав'язливою і схильною до крадіжки.