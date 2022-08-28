Ореховый Спас-2022: лучшие рецепты для праздничного стола
Обязательнымы позициями в меню должны быть свежий хлеб и блюда с орехами.
29 августа отмечается Ореховый Спас, последний из трех Спасов, а это значит, что на столе обязательно должны присутствовать как орехи, так и блюда с ними. Предлагаем несколько рецептов, которые сделают праздничный стол изысканным и отвечающим всем канонам.
Поскольку главным на столе должен быть хлеб из муки нового урожая, советует приготовить его в первую очередь.
Ароматный хлеб с орехами и семечками
Ингредиенты:
- Мука – 500 гр;
- Теплая вода – 330 мл;
- Сухие дрожжи – 2 ч. л;
- Мед – 2 ст. л;
- Соль – 1 ст. л;
- Растительное масло – 2 ст. л;
- Орехи и семечки подсолнуха – 55 гр.
Способ приготовления:
Дрожжи развести в теплой воде и оставить на 20 минут. Муку просеять, добавив туда соль. В середине сделать лунку и вылить туда дрожжи, мед и растительное масло, замесить тесто в течение 10 минут. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам.
Посуду с тестом накрыть полотенцем и оставить на час в теплом месте. При правильной закладке ингредиентов оно поднимется в два раза.
Через час тесто снова вымесить, добавив в него орехи и семечки. Орехи предварительно необходимо хорошо порубить и, при необходимости, прокалить на сковородке вместе с семечками.
Готовое тесто оставить еще примерно на час, после чего форму для выпекания смазать маслом, сформировать хлеб и отправить в духовку, разогретую до 220 градусов, на 10 минут. Через 10 минут температуру в духовке уменьшить до 190 градусов и выпекать еще около получаса. Готовый хлеб достать из формы и остудить.
Салат с грушами, зеленью, сыром и орешками
Ингредиенты:
- Салат, листья – 6 шт;
- Груша – 2 шт;
- Рукола – 70 гр;
- Грецкие орехи, очищенные – 0,5 стакана;
- Сыр голубой – 0,5 стакана.
Для заправки:
- Оливковое масло – 0,5 стакана;
- Уксус яблочный – 3 ст. л;
- Сахар – ¼ стакана;
- Соль – ¼ ч. л;
- Перец черный молотый – 1/6 ч. л.
Способ приготовления:
Первым делом необходимо приготовить заправку, чтобы она успела немного постоять. Для этого нужно смешать масло, уксус, сахар, соль и перец в банке с очень плотной крышкой. Хорошо встряхнуть, пока сахар не растворится и все ингредиенты заправки не смешаются. Поставить в холодильник до подачи салата.
Листья салата, руколу и груши хорошо помыть, удалить из груш сердцевину и зерна. Груши нарезать кусочками.
Листья салата порвать руками и аккуратно смешать с руколой, грушами, орехами и сыром с плесенью в большой миске.
Вылить заправку на зелень и перемешать. Готовый салат подать к столу.
Карп, фаршированный орехами
Ингредиенты:
- Карп – 1 шт;
- Ядра грецких орехов – 100 гр;
- Сливочное масло – 2 ст. л;
- Толченые сухари – 1,5 ст. л;
- Яйцо – 1 шт;
- Лук – 1 шт;
- Свежая зелень;
- Орех мускатный, перец молотый – по вкусу.
Способ приготовления:
Карпа почистить от чешуи, отрезать голову, выпотрошить, не разрезая брюшко. Тушку хорошо промыть и вытереть внутри бумажной салфеткой насухо.
Орехи поджарить, измельчить. На сковородке обжарить мелко нарезанный лук.
Смешать лук, орехи, яйцо и сухари, посолить, добавить мускатный орех и (или) мускатный перец, рубленую зелень.
Нафаршировать полученной смесью рыбу, завернуть ее в фольгу или огнеупорную форму, сверху на карпа положить кусочки сливочного масла.
Запекать 30-40 минут в духовке при температуре около 180 градусов. Подавать с отварным картофелем или тушеными овощами.
Куриные ножки с орехами и гранатовым соком от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- Куриная ножка – 8 шт;
- Корица – 1/2 ч. л;
- Масло оливковое – 3 ст. л;
- Чеснок – 1 головка;
- Красный лук – 3 шт;
- Баклажан – 2 шт;
- Грецкие орехи – 50 гр;
- Гранат – 1 шт;
- Петрушка – 1 пучок;
- Рукола – горсть;
- Сахар – 1 ч. л;
- Кориандр — 0, 5 ч. л;
- Базилик — 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
Из гранатовых косточек выдавить сок, добавить в него сахар, кориандр, базилик, корицу и черный перец.
Подготовленное мясо выложить на противень и полить гранатовым соком с приправами и оливковым маслом.
Выложить на противень неочищенные зубчики чеснока, измельченные лук, баклажаны, грецкие орехи и тщательно перемешать.
Накрыть противень фольгой и запекать 30 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Затем снять фольгу и отправить мясо в духовку еще на 15-30 минут.
Чеснок очистить, измельчить и смешать с мясом и овощами.
В качестве гарнира к курице можно подать картофельное пюре, кашу или овощи. Мясо посыпать гранатовыми зернами, петрушкой и рукколой.
Морковная запеканка с орехами
Ингредиенты:
- Морковь – 1 кг;
- Манная крупа – 300 гр;
- Яблоки – 300 гр;
- Лимон – 1 шт;
- Масло – 100 гр;
- Яйца – 2 шт;
- Орехи – 100 гр;
- Сахар – 50 гр;
- Корица – 1 ч. л;
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
Морковь очистить, помыть и натереть на крупной терке, после чего потушить на сливочном масле в кастрюле с толстым дном, а когда она станет мягкой, высыпать в нее манную крупу, посолить, хорошо размешать и сразу же, активно помешивая, добавить взбитые яйца, дробленые орехи, сахарный песок и корицу.
Затем уложить морковную массу на смазанный маслом противень, поверх натереть на крупной терке лимон (вместе с кожурой, но без косточек) и очищенные яблоки, украсить дроблеными орехами, смешанными с сахарным песком, и выпекать при средней температуре.
Подавать морковную запеканку лучше с теплым молоком или сливками.
Напомним, какие традиции и обряды сопровождают Ореховый Спас-2022.