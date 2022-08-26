Горіховий Спас-2022: найкращі рецепти для святкового столу

Обов'язковими позиціями у меню повинні бути свіжий хліб і страви з горіхами.

29 серпня святкується Горіховий Спас, останній із трьох Спасів, а це означає, що на столі обов'язково мають бути присутні як горіхи, так і страви з ними. Пропонуємо кілька рецептів, які зроблять святковий стіл вишуканим і таким, що відповідає всім канонам.

Оскільки головним на столі має бути хліб із борошна нового врожаю, радимо приготувати його насамперед.

Ароматний хліб із горіхами та насінням

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

тепла вода — 330 мл;

сухі дріжджі — 2 ч. л;

мед — 2 ст. л;

сіль — 1 ст. л;

рослинна олія — 2 ст. л;

горіхи та насіння соняшника — 55 г.

Спосіб приготування:

Дріжджі розвести у теплій воді та залишити на 20 хвилин. Борошно просіяти, додавши туди сіль. У середині зробити лунку і вилити туди дріжджі, мед та олію, замісити тісто протягом 10 хвилин. Воно має вийти еластичним і не липнути до рук.

Посуд із тістом накрити рушником і залишити на годину в теплому місці. При правильному закладанні інгредієнтів воно підніметься вдвічі.

Через годину тісто знову вимісити, додавши в нього горіхи та насіння. Горіхи попередньо необхідно добре порубати і, за необхідності, просмажити на сковорідці разом із насінням.

Готове тісто залишити ще приблизно на годину, після чого форму для випікання змастити маслом, сформувати хліб і відправити в духовку, розігріту до 220 градусів, на 10 хвилин. Через 10 хвилин температуру в духовці зменшити до 190 градусів і випікати ще приблизно пів години. Готовий хліб дістати із форми й остудити.

Салат із грушами, зеленню, сиром і горішками

Інгредієнти:

салат, листя — 6 шт;

груша — 2 шт.;

рукола — 70 г;

волоські горіхи, очищені — 0,5 склянки;

сир блакитний — 0,5 склянки.

Для заправки:

оливкова олія — 0,5 склянки;

оцет яблучний — 3 ст. л;

цукор — ¼ склянки;

сіль — ч. л;

перець чорний мелений — 1/6 ч. л.

Спосіб приготування:

Насамперед необхідно приготувати заправку, щоб вона встигла трохи постояти. Для цього потрібно змішати масло, оцет, цукор, сіль і перець у банці з дуже щільною кришкою. Добре струсити, доки цукор не розчиниться і всі інгредієнти заправки не змішаються. Поставити у холодильник до подачі салату.

Листя салату, руколи та груші добре помити, видалити з груш серцевину та зерна. Груші нарізати шматочками.

Листя салату порвати руками й обережно змішати з руколою, грушами, горіхами та сиром із пліснявою у великій мисці.

Вилити заправку на зелень і перемішати. Готовий салат подати до столу.

Короп, фарширований горіхами

Інгредієнти:

короп — 1 шт;

ядра волоських горіхів — 100 гр;

вершкове масло — 2 ст. л;

товчені сухарі — 1,5 ст. л;

яйце — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

свіжа зелень;

горіх мускатний, перець мелений — до смаку.

Спосіб приготування:

Карпа почистити від луски, відрізати голову, випатрати, не розрізаючи черевце. Тушку добре промити і витерти всередині паперовою серветкою насухо.

Горіхи підсмажити, подрібнити. На сковорідці обсмажити дрібно нарізану цибулю.

Змішати цибулю, горіхи, яйце та сухарі, посолити, додати мускатний горіх і (або) мускатний перець, рубану зелень.

Нафарширувати отриманою сумішшю рибу, загорнути її у фольгу або вогнетривку форму, зверху на коропа покласти шматочки вершкового масла.

Запікати 30-40 хвилин у духовці за температури приблизно 180 градусів. Подавати з відвареною картоплею або тушкованими овочами.

Курячі ніжки з горіхами та гранатовим соком від Джеймі Олівера

Інгредієнти:

куряча ніжка — 8 шт.;

кориця — 1/2 ч. л;

оливкова олія — 3 ст. л;

часник — 1 голівка;

червона цибуля — 3 шт;

баклажан — 2 шт;

волоські горіхи — 50 гр;

гранат — 1 шт.;

петрушка — 1 пучок;

рукола — жменя;

цукор — 1 ч. л;

коріандр — 0, 5 ч. л;

базилік — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

З гранатових кісточок видавити сік, додати в нього цукор, коріандр, базилік, корицю і чорний перець.

Підготовлене м'ясо викласти на лист і полити гранатовим соком із приправами й оливковою олією.

Викласти на лист неочищені зубчики часника, подрібнені цибулю, баклажани, волоські горіхи і ретельно перемішати.

Накрити лист фольгою і запікати 30 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів. Потім зняти фольгу та відправити м'ясо в духовку ще на 15-30 хвилин.

Часник очистити, подрібнити та змішати з м'ясом та овочами.

Як гарнір до курки можна подати картопляне пюре, кашу або овочі. М'ясо посипати гранатовими зернами, петрушкою та руколою.

Морквяна запіканка з горіхами

Інгредієнти:

морква — 1 кг;

манна крупа — 300 г;

яблука — 300 г;

лимон — 1 шт;

олія — 100 гр;

яйця — 2 шт;

горіхи — 100 г;

цукор — 50 гр;

кориця — 1 ч. л;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Моркву очистити, помити і натерти на великій тертці, після чого тушкувати на вершковому маслі в каструлі з товстим дном, а коли вона стане м'якою, висипати в неї манну крупу, посолити, добре розмішати й одразу ж, активно помішуючи, додати збиті яйця, подрібнені горіхи, цукровий пісок і корицю.

Потім укласти морквяну масу на змащене маслом деко, поверх натерти на великій тертці лимон (разом зі шкіркою, але без кісточок) та очищені яблука, прикрасити подрібненими горіхами, змішаними з цукровим піском, і випікати за середньої температури.

Подавати морквяну запіканку краще з теплим молоком або вершками.

Нагадаємо, які традиції та обряди супроводжують Горіховий Спас-2022.