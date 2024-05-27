Яловичина по-венесуельськи: покроковий рецепт смачної страви від бабусі

Так м'ясо готують у Венесуелі і подають зі свіжим хлібом, або рисом. Це сімейний рецепт, тож він незмінно виходить дуже смачним.

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У венесуельській кухні зазвичай багато м'яса і бобових, щедро присмачених спеціями. Подають їх зі свіжими овочами, простим рисом, або свіжим хлібом. Цим рецептом поділилася відома кулінарна блогерка Роза Вентура з Канарських островів, а їй його розповів її друг із Венесуели, зазначивши, що це традиційна страва, яку готують у нього в родині поколіннями. Тож, якщо хочете скуштувати страву від венесуельської бабусі, то просто дотримуйтесь рецептури.

Яловичина по-венесуельськи

Інгредієнти

1 кг яловичини;

1 червоний перець;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

4 або 5 столових ложок подрібнених помідорів;

1 склянка сухого білого вина;

1 чайна ложка солодкого перцю чилі (або солодкої паприки);

кілька гілочок свіжого чебрецю або 1 чайна ложка сушеного;

1 лавровий лист;

1 чайна ложка меленого кмину;

рослинна олія, вода, сіль.

очистіть м'ясо від жиру, приправте сіллю і чорним перцем.

У скороварку (або звичайну каструлю) налийте 4-5 столових ложок оливкової олії, коли вона нагріється, додайте м'ясо і підсмажте його на сильному вогні з усіх боків. Коли воно стане золотисто-коричневим, вийміть його з казана і залиште.

У тій самій каструлі й на тій самій олії обсмажте нарізаний часник, доки він не стане злегка золотистим, потім додайте нарізану невеликими квадратиками цибулю й обсмажуйте на слабкому вогні, доки цибуля не стане м'якою. Потім додайте дрібно нарізаний перець і обсмажте все разом, час від часу помішуючи, щоб не прилипло.

Всипте подрібнені помідори, просто покрийте ними дно каструлі й тушкуйте ще кілька хвилин.

Тепер додайте солодкий перець чилі, чебрець, лавровий лист, кмин і м'ясо та обсмажуйте хвилину. Додайте вино, сіль за смаком і воду так, щоб вона покрила шматок м'яса, і закрийте каструлю.

Якщо готувати його в скороварці, то він буде готовий за 30 хвилин з моменту, як почне виходити пара. Якщо ви готуєте його у звичайній каструлі, однаково накрийте його кришкою, і м'ясо буде готовим приблизно за 1 годину або півтори години (коли воно стане м'яким). Помішуйте страву час від часу, щоб вона не підгоріла.

Щойно м'ясо буде готове, дістаньте його з каструлі, дайте охолонути і розділіть на волокна. Це легко зробити руками, м'ясо саме розпадається, коли готове.

Додайте подрібнене м'ясо назад у соус і знову поставте на вогонь. Коли ви побачите, що соус зварився, значить, страва готова, ви можете залишити її з більшою або меншою кількістю соусу на свій смак, залежно від того, для чого ви збираєтеся її використовувати.

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