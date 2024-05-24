Дуже смачні вареники без клопоту та метушні: рецепт швидкої та смачної страви
Використання напівфабрикатів дасть змогу істотно заощадити час приготування.
Якщо у вас немає часу на готування, а потішити себе та рідних чимось смачним хочеться, приготуйте неймовірно апетитні вареники з напівфабрикатів за рецептом із блогу "Кулінарна книга". Трохи часу біля плити, і страва дня готова.
Дуже смачні вареники
Інгредієнти:
- вареники морожені — 450 г;
- вершки 20% — 150-200 мл;
- печериці — 150 г;
- цибуля — 1 шт;
- сіль, спеції;
- вершкове масло — 1 ч. л;
- рослинна олія — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Розтопити масло на сковороді, додати олію. Обсмажити вареники до золотистого кольору на невеликому вогні. Перекласти їх в окремий посуд.
На ту саму сковороду викласти нарізані печериці та цибулю, обсмажити. Додати спеції, сіль, влити вершки, перемішати.
Додати вареники, томити під кришкою 5-7 хвилин на невеликому вогні.
За потреби додати ще вершків або молока з борошном/крохмалем для загустіння соусу. При подачі посипати зеленню.
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