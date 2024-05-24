Дуже смачні вареники без клопоту та метушні: рецепт швидкої та смачної страви

Використання напівфабрикатів дасть змогу істотно заощадити час приготування.

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Якщо у вас немає часу на готування, а потішити себе та рідних чимось смачним хочеться, приготуйте неймовірно апетитні вареники з напівфабрикатів за рецептом із блогу "Кулінарна книга". Трохи часу біля плити, і страва дня готова.

Дуже смачні вареники

Інгредієнти:

вареники морожені — 450 г;

вершки 20% — 150-200 мл;

печериці — 150 г;

цибуля — 1 шт;

сіль, спеції;

вершкове масло — 1 ч. л;

рослинна олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Розтопити масло на сковороді, додати олію. Обсмажити вареники до золотистого кольору на невеликому вогні. Перекласти їх в окремий посуд.

На ту саму сковороду викласти нарізані печериці та цибулю, обсмажити. Додати спеції, сіль, влити вершки, перемішати.

Додати вареники, томити під кришкою 5-7 хвилин на невеликому вогні.

За потреби додати ще вершків або молока з борошном/крохмалем для загустіння соусу. При подачі посипати зеленню.

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