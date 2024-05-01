До вина і кави: рецепт вишуканої і дуже простої закуски (відео)
Пряні трави надають закусці неймовірного аромату, а помідори — кислинки.
Травень — час посиденьок на балконі або в саду з друзями з келихом вина і душевними розмовами. Під сердечну бесіду якнайкраще підійде закуска до вина за рецептом кулінарної блогерки Христини Азізян. Вона готується дуже просто, має вишуканий вигляд, а смак у неї приголомшливий.
Легка та смачна закуска до вина
Інгредієнти:
- камамбер (можна і брі);
- помідори чері;
- хліб (багет, батон горбушка);
- оливкова олія;
- сіль, ароматні трави за смаком;
- мед;
- горішки за бажанням (кедрові та насіння гарбуза, волоський горіх, фісташки).
Спосіб приготування:
На деко, застелене пергаментним папером, викласти сир, зробивши зверху надрізи, як показано на відео. Помідори чері розкласти цілими навколо сиру. Наступне коло — порізаний на тонкі шматочки багет. Усе посипати травами, горішками і полити оливковою олією та медом.
Відправити деко в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.
Така закуска ідеальна не тільки до вина. Її можна подавати і до кави.
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