До вина і кави: рецепт вишуканої і дуже простої закуски (відео)

Пряні трави надають закусці неймовірного аромату, а помідори — кислинки.

Related video

Травень — час посиденьок на балконі або в саду з друзями з келихом вина і душевними розмовами. Під сердечну бесіду якнайкраще підійде закуска до вина за рецептом кулінарної блогерки Христини Азізян. Вона готується дуже просто, має вишуканий вигляд, а смак у неї приголомшливий.

Легка та смачна закуска до вина

Інгредієнти:

камамбер (можна і брі);

помідори чері;

хліб (багет, батон горбушка);

оливкова олія;

сіль, ароматні трави за смаком;

мед;

горішки за бажанням (кедрові та насіння гарбуза, волоський горіх, фісташки).

Спосіб приготування:

На деко, застелене пергаментним папером, викласти сир, зробивши зверху надрізи, як показано на відео. Помідори чері розкласти цілими навколо сиру. Наступне коло — порізаний на тонкі шматочки багет. Усе посипати травами, горішками і полити оливковою олією та медом.

Відправити деко в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.

Така закуска ідеальна не тільки до вина. Її можна подавати і до кави.

Читайте також:

Яскравий акцент: закуска із яєць з оригінальною начинкою

Закуска із сала: рецепт ароматної та апетитної страви до святкового столу

Найсмачніша закуска: покроковий рецепт печінкового торта