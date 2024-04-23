Яскравий акцент: закуска з яєць з оригінальною начинкою
Яскравий колір і незвичайна начинка цієї закуски не дадуть їй шансів залишитися непоміченою на святковому столі.
Напередодні Великодня продовжуємо ділитися з вами оригінальними рецептами до святкового столу. Сьогодні пропонуємо вам звернути увагу на фаршировані яйця з томленою в маслі гхі цибулею. Рецептом поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день. Така яскрава закуска не залишиться непоміченою. Ще один бонус — готувати таку страву дуже просто.
Фаршировані яйця
Інгредієнти:
- яйця варені — 5 шт;
- масло гхі — 1 ст. л;
- цибуля — 1 шт;
- майонез — 1 ч. л;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
На розігріту сковороду викласти масло гхі. Потім туди ж висипати порізану цибулю і томити на невеликому вогні до м'якості та прозорості. Дати трохи охолонути.
Яйця розрізати навпіл. У чашу блендера викласти смажену цибулю, жовтки, сіль, перець і збити до однорідності. Для бажаної консистенції можна додати трохи майонезу. Нафарширувати половинки яєць отриманою начинкою. Під час подачі на стіл яйця можна посипати дрібно нарубаною зеленню.
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