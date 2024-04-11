До великоднього столу: рецепт закуски "Яйця в соусі "Тартар""

Закуска готується дуже просто і прикрасить святковий стіл.

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До Великодня залишається все менше часу, а отже, час подумати про те, якими новими і цікавими стравами порадувати рідних і близьких після Великого посту. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" поділилася способом приготування дуже смачної і, що не менш важливо, красивої страви. Вона розповіла, як приготувати яйця в соусі "Тартар". Вони стануть справжньою окрасою святкового столу.

Яйця в соусі "Тартар"

Інгредієнти:

яйця — 6 шт;

мариновані огірки — 200 г;

мариновані печериці — 170 г;

цибуля шалот/червона — 1 шт;

грецький йогурт — 400 г;

майонез — 4 ст. л;

гірчиця — 1 ст. л;

спеції: сіль, перець — за смаком;

зелена цибуля.

Спосіб приготування:

Яйця зварити круто, охолодити, почистити і розрізати навпіл.

У глибоку миску викласти дрібно порізані огірки, печериці, цибулю. Додати туди ж йогурт, майонез, гірчицю, спеції та перемішати до однорідності. Перекласти соус у форму, зверху викласти половинки відварених яєць і посипати дрібно нарубаною зеленою цибулею.

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