До великоднього столу: рецепт закуски "Яйця в соусі "Тартар""
Закуска готується дуже просто і прикрасить святковий стіл.
До Великодня залишається все менше часу, а отже, час подумати про те, якими новими і цікавими стравами порадувати рідних і близьких після Великого посту. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" поділилася способом приготування дуже смачної і, що не менш важливо, красивої страви. Вона розповіла, як приготувати яйця в соусі "Тартар". Вони стануть справжньою окрасою святкового столу.
Яйця в соусі "Тартар"
Інгредієнти:
- яйця — 6 шт;
- мариновані огірки — 200 г;
- мариновані печериці — 170 г;
- цибуля шалот/червона — 1 шт;
- грецький йогурт — 400 г;
- майонез — 4 ст. л;
- гірчиця — 1 ст. л;
- спеції: сіль, перець — за смаком;
- зелена цибуля.
Спосіб приготування:
Яйця зварити круто, охолодити, почистити і розрізати навпіл.
У глибоку миску викласти дрібно порізані огірки, печериці, цибулю. Додати туди ж йогурт, майонез, гірчицю, спеції та перемішати до однорідності. Перекласти соус у форму, зверху викласти половинки відварених яєць і посипати дрібно нарубаною зеленою цибулею.
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