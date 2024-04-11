К пасхальному столу: рецепт закуски "Яйца в соусе "Тартар""

Закуска готовится очень просто и украсит праздничный стол.

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До Пасхи остается все меньше времени, а значит, пора подумать о том, какими новыми и интересными блюдами порадовать родных и близких после Великого поста. Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" поделилась способом приготовления очень вкусного и, что не менее важно, красивейшего блюда. Она рассказала, как приготовить яйца в соусе "Тартар". Они станут настоящим украшением праздничного стола.

Яйца в соусе "Тартар"

Ингредиенты:

яйца – 6 шт;

маринованные огурцы – 200 гр;

маринованные шампиньоны – 170 гр;

лук шалот/красный – 1 шт;

греческий йогурт – 400 гр;

майонез – 4 ст. л;

горчица – 1 ст. л;

специи: соль, перец – по вкусу;

зеленый лук.

Способ приготовления:

Яйца сварить вкрутую, охладить, почистить и разрезать пополам.

В глубокую миску выложить мелко порезанные огурцы, шампиньоны, лук. Добавить туда же йогурт, майонез, горчицу, специи и перемешать до однородности. Переложить соус в форму, сверху выложить половинки отварных яиц и посыпать мелко нарубленным зеленым луком.

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