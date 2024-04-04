Закуска из яиц и сельди: легко, быстро и ярко
Закуска немного напоминает по вкусу сельдь под шубой, но готовится куда быстрее.
У каждой хозяйки есть проверенный временем рецепт быстрой и вкусной закуски к любому застолью. Сегодня мы рекомендуем рецепт от кулинарного блогера Виктории, которая рассказала и показала, как приготовить на скорую руку закуску из яиц, плавленного сыра и сельди. Это блюдо слегка напоминает по вкусу салат "Сельдь под шубой".
Быстрая и яркая закуска из яиц и сельди
Ингредиенты:
- плавленый сыр – 75 гр;
- вареные яйца – 5 шт;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- вареная свекла небольшого размера – 1 шт;
- майонез;
- красный и зеленый лук;
- филе сельди.
Способ приготовления:
Сваренные вкрутую и охлажденные яйца разрезать пополам, вынуть желтки. Размять желтки вилкой, добавить плавленый сыр, натертый на мелкую терку, пропущенный чеснок. Свеклу тоже натереть на мелкую терку, добавить к остальным ингредиентам, заправить все майонезом.
В каждую половинку белка выложить начинку. Можно для этого воспользоваться кондитерским мешком. На начинку – порезанный кольцами или полукольцами красный лук, а сверху – кусочек сельди. В конце каждую половинку нафаршированного яйца посыпать мелко порезанным зеленым луком.
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