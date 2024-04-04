Закуска з яєць та оселедця: легко, швидко та яскраво

Закуска трохи нагадує за смаком оселедець під шубою, але готується набагато швидше.

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У кожної господині є перевірений часом рецепт швидкої та смачної закуски до будь-якого застілля. Сьогодні ми рекомендуємо рецепт від кулінарної блогерки Вікторії, яка розповіла і показала, як приготувати нашвидкуруч закуску з яєць, плавленого сиру та оселедця. Ця страва злегка нагадує за смаком салат "Оселедець під шубою".

Швидка та яскрава закуска з яєць та оселедця

Інгредієнти:

плавлений сир — 75 г;

варені яйця — 5 шт;

часник — 2-3 зубчики;

варений буряк невеликого розміру — 1 шт;

майонез;

червона і зелена цибуля;

філе оселедця.

Спосіб приготування:

Зварені круто і охолоджені яйця розрізати навпіл, вийняти жовтки. Розім'яти жовтки виделкою, додати плавлений сир, натертий на дрібну тертку, пропущений часник. Буряк теж натерти на дрібну тертку, додати до решти інгредієнтів, заправити все майонезом.

У кожну половинку білка викласти начинку. Можна для цього скористатися кондитерським мішком. На начинку — порізану кільцями або півкільцями червону цибулю, а зверху — шматочок оселедця. Наприкінці кожну половинку нафаршированого яйця посипати дрібно порізаною зеленою цибулею.

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