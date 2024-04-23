Яркий акцент: закуска из яиц с оригинальной начинкой
Яркий цвет и необычная начинка этой закуски не дадут ей шансов остаться незамеченной на праздничном столе.
В преддверии Пасхи продолжаем делиться с вами оригинальными рецептами к праздничному столу. Сегодня предлагаем вам обратить внимание на фаршированные яйца с томленным в масле гхи луком. Рецептом поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день. Такая яркая закуска не останется незамеченной. Еще один бонус – готовить такое блюдо очень просто.
Фаршированные яйца
Ингредиенты:
- яйца вареные – 5 шт;
- масло гхи – 1 ст. л;
- лук – 1 шт;
- майонез – 1 ч. л;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
На разогретую сковороду выложить масло гхи. Затем туда же высыпать порезанный лук и томить на небольшом огне до мягкости и прозрачности. Дать немного остыть.
Яйца разрезать пополам. В чашу блендера выложить жареный лук, желтки, соль, перец и взбить до однородности. Для желаемой консистенции можно добавить немного майонеза. Нафаршировать половинки яиц полученной начинкой. При подаче на стол яйца модно посыпать мелко нарубленной зеленью.
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