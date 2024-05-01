К вину и кофе: рецепт изысканной и очень простой закуски (видео)

Пряные травы придают закуске невероятный аромат, а помидоры – кислинку.

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Май – время посиделок на балконе или в саду с друзьями с бокалом вина и душевными разговорами. Под сердечную беседу как нельзя лучше подойдет закуска к вину по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Она готовится очень просто, выглядит изысканно, а вкус у нее потрясающий.

Легкая и вкусная закуска к вину

Ингредиенты:

камамбер (можно и бри);

помидоры черри;

хлеб (багет, батон горбушка);

оливковое масло;

соль, ароматные травы по вкусу;

мед;

:орешки по желанию (кедровые и семена тыквы, грецкий орех, фисташки).

Способ приготовления:

На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложить сыр, сделав по верху надрезы, как показано на видео. Помидоры черри разложить целыми вокруг сыра. Следующий круг – порезанный на тонкие кусочки багет. Все посыпать травами, орешками и полить оливковым маслом и медом.

Отправить противень в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

Такая закуска идеальна не только к вину. Ее можно подавать и к кофе.

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