Десерт, который тает во рту. Рецепт нежного персикового зефира

Нежнейший домашний зефир на основе персиков точно порадует вас и ваших гостей.

Многим людям часто приходится ограничивать себя в сладком, чтобы быть в форме. Однако чем больше мы запрещаем себе есть вредные продукты, тем сильнее хочется нарушить собственные правила. В этом случае лучше не бежать в магазин за вредной шоколадкой, а приготовить вкусный домашний десерт с минимальным количеством сахара, который можно есть без вреда для фигуры.

Предлагаем сделать сладкий домашний зефир на основе персиков по рецепту фуд-блогера Valeriia Veligura.

Персиковый зефир

Ингредиенты для сиропа:

– 75 граммов персикового пюре (200 г персиков);

– 140 граммов сахара;

– 50 миллилитров воды;

– 5 граммов агар-агара;

– оранжевый краситель (по желанию).⠀ ⠀

Для меренги:

– 35 граммов яичного белка;

– щепотка лимонной кислоты;

– 35 граммов сахара. ⠀

Для украшения:

– 5 граммов кукурузного крахмала;

– 10 граммов сахарной пудры.

Пошаговый рецепт:

Готовим персиковый сироп. Для этого каждый персик слегка надрезаем и погружаем в кипящую воду на 30 секунд. Достаем, погружаем в ледяную воду, даем остыть и снимаем шкурку.

Очищенные персики нарезаем на небольшие кусочки и перебиваем блендером до состояния пюре.

Ставим кастрюлю с пюре на медленный огонь и доводим до легкого загущения. Если вы готовите зефир в зимний сезон, подойдет готовое персиковое пюре без сахара.

К получившемуся персиковому пюре добавляем 140 граммов сахара, воду, агар-агар, краситель и перемешиваем. Ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения.

После того как наше пюре закипело, убавляем огонь и, помешивая, варим еще 4 – 5 минут.⠀

В это время в отдельной емкости к яичному белку добавляем лимонную кислоту и взбиваем на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпаем в яичную смесь 35 г сахара и взбиваем до устойчивых пиков.

Продолжая взбивать, вводим в яичную смесь тонкой струйкой горячий сироп — его температура должна быть около 104 – 106 градусов. Взбиваем смесь на максимальной мощности пару минут, пока не получим густую и плотную массы.

Помещаем массу в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем половинки зефира на пергамент. Оставляем при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. ⠀ ⠀

Соединяем половинки зефира, посыпаем смесью из сахарной пудры и кукурузного крахмала.

Храним в закрытом контейнере до 2-х недель.

Приятного аппетита!

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