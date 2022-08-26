Стиль життя
Десерт, який тане у роті. Рецепт ніжного персикового зефіру
164
Найніжніший домашній зефір на основі персиків точно порадує вас і ваших гостей.
Багатьом людям часто доводиться обмежувати себе в солодкому, щоб бути у формі. Проте що більше ми забороняємо собі їсти шкідливі продукти, то сильніше хочеться порушити власні правила. В цьому випадку краще не бігти в магазин за шкідливою шоколадкою, а приготувати смачний домашній десерт із мінімальною кількістю цукру, який можна їсти без шкоди для фігури.
Пропонуємо зробити солодкий домашній зефір на основі персиків за рецептом фуд-блогерки Valeriia Veligura.
Персиковий зефір
Інгредієнти для сиропу:
- 75 г персикового пюре (200 г персиків);
- 140 грамів цукру;
- 50 мілілітрів води;
- 5 грамів агар-агару;
- помаранчевий барвник (за бажанням). ⠀ ⠀
Для меренги:
- 35 г яєчного білка;
- дрібка лимонної кислоти;
- 35 грамів цукру. ⠀
Для прикраси:
- 5 грамів кукурудзяного крохмалю;
- 10 г цукрової пудри.
Покроковий рецепт:
- Готуємо персиковий сироп. Для цього кожен персик злегка надрізаємо та занурюємо у киплячу воду на 30 секунд. Дістаємо, занурюємося в крижану воду, даємо охолонути та знімаємо шкірку.
- Очищені персики нарізаємо на невеликі шматочки і перебиваємо блендером до пюре.
- Ставимо каструлю з пюре на повільний вогонь і доводимо до легкого загущення. Якщо ви готуєте зефір у зимовий сезон, підійде готове персикове пюре без цукру.
- До персикового пюре, що вийшло, додаємо 140 грамів цукру, воду, агар-агар, барвник і перемішуємо. Ставимо на середній вогонь і, помішуючи, доводимо до кипіння.
- Після того, як наше пюре закипіло, зменшуємо вогонь і, помішуючи, варимо ще 4–5 хвилин.
- У цей час в окремій ємності до яєчного білка додаємо лимонну кислоту та збиваємо на середній швидкості міксера до появи піни. Поступово всипаємо в яєчну суміш 35 г цукру та збиваємо до стійких піків.
- Продовжуючи збивати, вводимо в яєчну суміш тонким струмком гарячий сироп — його температура повинна бути приблизно 104–106 градусів. Збиваємо суміш на максимальній потужності кілька хвилин, поки не отримаємо густу та щільну масу.
- Поміщаємо масу в мішок кондитерський з насадкою і відсаджуємо половинки зефіру на пергамент. Залишаємо за кімнатної температури на кілька годин, а краще на ніч. ⠀ ⠀
- З'єднуємо половинки зефіру, посипаємо сумішшю із цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю.
- Зберігаємо у закритому контейнері до 2-х тижнів.
Смачного!
Фокус раніше писав про те, як приготувати улюблений полуничний джем королеви Єлизавети ІІ.