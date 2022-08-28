Не ощущает себя девочкой. Дочь Глюкозы попросила называть ее Рэем

Звездная мама спокойно восприняла просьбу ребенка.

Старшая дочь российской певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова) объявила себя небинарной персоной и попросила называть себя Рэем. Об этом звезда сцены рассказала в своем новом интервью.

15-летняя Лидия Чистякова заявила, что чувствует себя небинарной персоной, то есть не относит себя ни к мальчикам, ни к девочкам. Теперь она просит называть себя Рэем Чистяковым.

"Это новое поколение, им хочется стирать гендерные границы. Они о принятии, о том, что люди могут быть разными… Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: "Доченька, прислушайся к себе и точно не ошибешься"", — рассказала артистка.

[ + – ] Глюкоза с дочерью Лидой

По словам 36-летней певицы, она приняла этот факт спокойно и во всем поддерживает свою дочь.

"Главное — быть рядом, когда они определяются, поддерживать их, когда они себя ищут. Конечно, я нервничаю, просто я не показываю этого", — призналась мама двух дочерей, которую перед этим успокоил детский психолог. По словам специалиста, сейчас такой век и такие веяния.

В частности, Глюкоза призналась, что сама в 15 лет хотела стать мальчиком.

Кроме 15-летней Лидии (Рэя) Наталья Ионова и ее муж Александр Чистяков воспитывают также 10-летнюю Веру. Глюкоза и отец ее детей состоят в официальном браке с 2006 года.

[ + – ] Глюкоза с дочерью Лидой

О своей небинарности в последнее время часто заявляют дети западных звезд. В частности, Анджелины Джоли, Дженнифер Лопес, Меган Фокс и т.д. Сын последней иногда приходит в школу в юбках и платьях, за что его подвергают буллингу одноклассники.

Напомним, Наталья Ионова попала в скандал во время пересечения границы с оккупированным Крымом.

Также Фокус писал о небинарности дочери американской певицы Дженнифер Лопес.