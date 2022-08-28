Не відчуває себе дівчинкою. Донька Глюкози попросила називати її Реєм

Зіркова мама спокійно сприйняла прохання дитини.

Старша донька російської співачки Глюкози (справжнє ім'я — Наталія Іонова) оголосила себе небінарною персоною та попросила називати себе Реєм. Про це зірка сцени розповіла у своєму новому інтерв'ю.

15-річна Лідія Чистякова заявила, що відчуває себе небінарною персоною, тобто не відносить себе ні до хлопчиків, ні до дівчаток. То ж тепер просить називати її Реєм Чистяковим.

"Це нове покоління, їм хочеться стирати гендерні межі. Вони про прийняття, про те, що люди можуть бути різними… Я на заяву доньки спокійно відреагувала, сказала: "Донечко, прислухайся до себе і точно не помилишся"", — розповіла артистка.

[ + – ] Глюкоза з донькою Лідою

За словами 36-річної співачки, вона прийняла цей факт спокійно та у всьому підтримує свою доньку.

"Головне — бути поруч, коли вони визначаються, підтримувати їх, коли вони себе шукають. Звичайно, я нервую, просто я не показую цього", — зізналася мама двох доньок, яку перед цим заспокоїв дитячий психолог. За словами фахівця, зараз такий вік та такі віяння.

Зокрема Глюкоза зізналася, що сама у 15 років хотіла стати хлопчиком.

Окрім 15-річної Лідії (Рея), Наталія Іонова та її чоловік Олександр Чистяков виховують також 10-річну Віру. Глюкоза та батько її дітей перебувають в офіційному шлюбі з 2006 року.

[ + – ] Глюкоза з донькою Лідою

Про свою небінарність останнім часом часто заявляють діти західних зірок. Зокрема Анджеліни Джолі, Дженніфер Лопес, Меган Фокс тощо. Син останньої час від часу приходить до школи у спідницях та сукнях, за що його піддають булінгу однокласники.

Нагадаємо, Наталія Іонова потрапила в скандал під час перетину кордону з окупованим Кримом.

Також Фокус писав про небінарність доньки американської співачки Дженніфер Лопес.