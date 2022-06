Не хлопчик і не дівчинка: Дженніфер Лопес представила доньку як небінарну персону

Мати назвала дочку не "вона", а "вони". Саме так просять називати їх люди, котрі вважають себе небінарними особистостями.

14-річна донька Дженніфер Лопес Емма Марібель Муньїс виступила разом із матір'ю на гала-концерті Blue Diamond Gala в Лос-Анджелесі, де виконала пісню A Thousand Years Крістіни Перрі. Після того, як пісня дозвучала, акторка звернулася до дівчинки, називаючи її не вона, а вони. Використавши гендерно-нейтральний займенник, знаменитість таким чином оголосила, що її дочка — небінарна персона, тобто людина, яка не відчуває себе виключно жінкою або виключно чоловіком, пише Independent.

"Востаннє ми виступали разом на великому стадіоні, і я просила їх заспівати зі мною, але вони відмовилися. Тож сьогодні — особлива подія. Вони дуже, дуже зайняті. І дорого обходяться! Але я готова віддати цілий статок за те, щоб виступати з ними хоч щодня, адже вони — мій найулюбленіший партнер на сцені", — буквально сказала Лопес.

Окрім згаданої пісні, мати та дочка заспівали уривки з Born in the USA Брюса Спрінгстіна, а також композицію, написану Дженніфер, Let's Get Loud. Емма тримала в руках мікрофон кольору веселки, демонструючи підтримку ЛГБТ-спільноти.

Концерт у Лос-Анджелесі проводили з метою збору коштів на освіту, охорону здоров'я, допомогу бездомним і вирішення питань соціальної справедливості.

Емма — дочка Лопес від шлюбу з музикантом Марком Ентоні, з яким співачка розлучилася у 2014 році. Має брата-близнюка Максиміліана.

Дівчина — не єдиний зіркова дитина, яка в підлітковому віці публічно намагається визначитися зі своєю гендерною ідентичністю. Наприклад, ще декілька років тому весь світ активно обговорював наміри Шайло Джолі-Пітт, дочки Анджеліни Джолі та Бреда Піта, змінити стать. Вона навіть мало не почала гормонотерапію, проте пандемія коронавірусу та самоізоляція, яка наступила потім, призвели до того, що вона передумала ставати хлопцем. Крім того, Шайло навіть з'явилася на червоних доріжках разом із матір'ю, братами та сестрами в елегантному та жіночному вбранні.

Вважає себе дівчинкою і 10-річний Джексон, прийомний син Шарліз Терон, який носить сукні та купальники. Спадкоємець Мадонни, 16-річний Девід Банда, взагалі з'явився на публіці з прийомною матір'ю в сукні, повторивши її образ 30-річної давності.