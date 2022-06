Не мальчик и не девочка: Дженнифер Лопес представила дочь как небинарную персону

Мать назвала дочь не "она", а "они". Именно так просят называть их люди, которые считают себя небинарными личностями.

14-летняя дочь Дженнифер Лопес Эмма Марибель Муньис выступила вместе с матерью на гала-концерте Blue Diamond Gala в Лос-Анджелесе, где исполнила песню A Thousand Years Кристины Перри. После того, как песня дозвучала, артистка обратилась к девочке, называя ее не она, а они. Использовав гендерно-нейтральное местоимение, знаменитость таким образом во всеуслышание объявила, что ее дочь – небинарная персона, то есть человек, который не ощущает себя исключительно женщиной или исключительно мужчиной, пишет Independent.

"Последний раз мы выступали вместе на большом стадионе, и я просила их спеть со мной, но они отказались. Так что сегодня – особенное событие. Они очень, очень заняты. И дорого обходятся! Но я готова отдать целое состояние за то, чтобы выступать с ними хоть каждый день, ведь они – мой самый любимый партнер по сцене", – буквально сказала Лопес.

Кроме упомянутой песни, мать и дочь спели отрывки из Born in the USA Брюса Спрингстина, а также композицию, написанную Дженнифер Let’s Get Loud. Эмме держала в руках микрофон цвета радуги, демонстрируя поддержку ЛГБТ-сообщества.

Концерт в Лос-Анджелесе проводили с целью сбора средств на образование, здравоохранение, помощь бездомным и решение вопросов социальной справедливости.

Эмма – дочь Лопес от брака с музыкантом Марком Энтони, с которым певица развелась в 2014 году. У нее есть брат-близнец Максимилиан.

Девушка – не единственный звездный отпрыск, который подростковом возрасте публично пытается определиться со своей гендерной идентичностью. Например, еще пару лет назад весь мир активно обсуждал намерения Шайло Джоли-Питт, дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, сменить пол. Она даже чуть не начала гормонотерапию, однако пандемия коронавируса и последовавшая самоизоляция привели к тому, что она передумала становиться парнем. Более того, Шайло даже появилась на красных дорожках вместе с матерью, братьями и сестрами в элегантных и женственных нарядах.

Считает себя девочкой и 10-летний Джексон, приемный сын Шарлиз Терон, который носит платья и купальники. Наследник Мадонны, 16-летний Дэвид Банда, и вовсе появился на публике с приемной матерью в платье, повторив ее образ 30-летней давности.