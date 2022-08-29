Дочь Уилла Смита зажгла на электрогитаре, выступив на музыкальном фестивале

Девушка делает карьеру в музыке, причем довольно успешно.

21-летняя дочь оскароносного голливудского актера Уилла Смитта Уиллоу выступила на музыкальном фестивале в Рединге, появившись на сцене в сером укороченном топе с красными фланелевыми деталями, сочетав его с яркой фланелевой мини-юбкой, черными носками до колен и конверсами.

Уиллоу спрятала свои локоны под привлекающую внимание красочную вязаную шапку с ниспадающими каскадом деталями. Девушка надела несколько ожерелий из бисера и сделала маникюр цвета серый металлик.

Мисс Смит качала публику игрой на электрогитаре и исполнением песен, а слушатели активно подпевали и танцевали вместе с ней.

В рамках концерта выступил также британский коллектив Bring Me The Horizon, а также Эд Ширан, появление которого было встречено овациями, поскольку до последнего момента было неизвестно, выступит ли он на фестивале.

Ранее мы писали о том, что Уиллоу отправилась в турне в поддержку альбома Mainstream Sellout своего друга Machine Gun Kelly вместе с Аврил Лавин и уже выступив на разогреве. Недавно девушка выпустила свой новый сингл, а также неожиданно для всех предстала в образе модели. Она стала лицом парфюма Alien Goddess от Mugler. Это теплый цветочный аромат, состоящий из бергамота, жасмина и бурбонской ванили.

"Всемирная премьера в США. Доброжелательная и притягательная личность, очаровывающая мир своей цветущей энергией, @willowsmith – идеальная муза для нового аромата Alien Goddess Intense Eau de Parfum", – говорится на странице бренда.

Всего у Уилла Смита трое детей. Старший сын Уиллард Кристофер Смит III (Трей) живет с бывшей женой актера Шири Зампино (ныне Шири Флетчер). В браке с Джадой Пинкер-Смитт у них появились сын Джейжен и дочь Уиллоу. Обое детей появлялись в разных фильмах вместе с отцом.