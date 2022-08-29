Дочка Вілла Сміта запалила на електрогітарі, виступивши на музичному фестивалі

Дівчина робить кар'єру в музиці, причому досить успішно.

21-річна дочка оскароносного голлівудського актора Вілла Смітта Віллоу виступила на музичному фестивалі в Редінзі, з'явившись на сцені в сірому вкороченому топі з червоними фланелевими деталями, поєднавши його з яскравою фланелевою мініспідницею, чорними шкарпетками до колін і конверсами.

Віллоу сховала свої локони, що спадають каскадом, під барвисту в'язану шапку, яка приваблює увагу, з деталями. Дівчина одягла кілька намист із бісеру та зробила манікюр кольору сірий металік.

Міс Сміт качала публіку грою на електрогітарі та виконанням пісень, а слухачі активно підспівували та танцювали разом із нею.

У межах концерту виступив також британський колектив Bring Me The Horizon, а також Ед Ширан, поява якого була зустрінута оваціями, оскільки до останнього моменту невідомо, чи виступить він на фестивалі.

Раніше ми писали про те, що Віллоу вирушила в турне на підтримку альбому Mainstream Sellout свого друга Machine Gun Kelly разом з Авріл Лавін і вже виступивши на розігріві. Нещодавно дівчина випустила свій новий сингл, а також зненацька для всіх постала в образі моделі. Вона стала обличчям парфуму Alien Goddess від Mugler. Це теплий квітковий аромат, що складається з бергамоту, жасмину та бурбонської ванілі.

"Всесвітня прем'єра в США. Доброзичлива та приваблива особистість, що зачаровує світ своєю квітучою енергією, @willowsmith — ідеальна муза для нового аромату Alien Goddess Intense Eau de Parfum", — йдеться на сторінці бренду.

Загалом у Вілла Сміта троє дітей. Старший син Віллард Крістофер Сміт III (Трей) живе з колишньою дружиною актора Ширі Зампіно (нині Ширі Флетчер). У шлюбі з Джадою Пінкер-Смітт у них з'явилися син Джейжен та дочка Віллоу. Обидва дітей з'являлися у різних фільмах разом із батьком.