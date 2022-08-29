Megan Thee Stallion снялась в латексном костюме для глянца (фото)

Знаменитость продемонстрировала эффектные и элегантные образы для фотосессий.

27-летняя американская рэперша Megan Thee Stallion (настоящее имя – Меган Джовон Рут Пит) стала героиней сентябрьского выпуска журнала New York Magazine. Об этом знаменитость сообщила в своих соцсетях.

В объективе Эдди Кэмпбелл американская музыкант появилась в эффектном латексном черном костюме и белой накидке. На ногах звезды сцены были черные туфли на высокой платформе. Длинные темные волосы Меган были распущены.

На других снимках Megan Thee Stallion продемонстрировала откровенные платья, элегантные шляпы с широкими полами и боди.

[ + – ] Megan Thee Stallion для глянца

"Журнал для нас — это больше, чем просто то, что появляется на этих страницах или на сайте; это пространство для читателей, чтобы почувствовать себя увиденными и услышанными, а также услышать от разговаривающих с ними женщин и людей, идущих против, безоговорочно настроенные жить по своей правде, несмотря на последствия", — отмечают журналисты New York Magazine.

[ + – ] Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion впервые привлекла внимание публики, когда видео ее фристайлинга стали популярны в социальных сетях. В 2018 году американская знаменитость подписала контракт с 300 Entertainment, где выпустила микстейп Fever (2019) и EP Suga (2020), оба из которых вошли в топ-10 Billboard 200.

В 2020 певица выпустила дебютный студийный альбом Good News, получивший одобрение критиков, войдя в несколько списков лучших альбомов на конец года.

Напомним, другая Меган (Маркл) тоже снялась для обложки известного журнала.