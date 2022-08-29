Megan Thee Stallion знялась у латексному костюмі для глянцю (фото)

Знаменитість продемонструвала ефектні та елегантні образи для фотосесій.

27-річна американська реперка Megan Thee Stallion (справжнє ім'я — Меган Джовон Рут Піт) стала героїнею вересневого випуску журналу New York Magazine. Про це знаменитість повідомила у своїх соцмережах.

В об'єктиві Едді Кемпбелл американська музикантка постала в ефектному латексному чорному костюмі та білій накидці. На ногах зірки сцени були чорні туфлі на високій платформі. Довге темне волосся Меган було розпущене.

На інших знімках Megan Thee Stallion продемонструвала відверті сукні, елегантні капелюхи з широкими крисами та боді.

[ + – ] Megan Thee Stallion для глянцю

"Журнал для нас — це більше, ніж просто те, що з’являється на цих сторінках або на сайті; це простір для читачів, щоб відчути себе побаченими та почутими, а також почути від жінок і жінок, які розмовляють з ними — людей, які йдуть проти, які беззастережно налаштовані жити за своєю правдою, незважаючи на наслідки", — зазначають журналісти New York Magazine.

[ + – ] Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion уперше привернула увагу публіки, коли відео її фристайлінгу стали популярними в соціальних мережах. У 2018 році американська знаменитість підписала контракт з 300 Entertainment, де випустила мікстейп Fever (2019) і EP Suga (2020), обидва з яких увійшли в топ-10 Billboard 200.

У 2020 співачка випустила дебютний студійний альбом Good News, який отримав схвалення критиків, увійшовши до кількох списків найкращих альбомів на кінець року.

Нагадаємо, інша Меган (Маркл) також знялася для обкладинки відомого журналу.